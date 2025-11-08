Câu chuyện này được công dân phản ánh tới Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội và được đăng tải trên Cổng TTĐT. Công dân cho biết, gia đình ông sở hữu một mảnh đất hơn 450m2, được cấp sổ đỏ từ năm 2004. Thời điểm đó, toàn bộ diện tích đất đều được công nhận trong sổ là đất thổ cư.

Thông tin phản ánh trên Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội.

Trên thửa đất này, gia đình ông đã xây dựng một căn nhà khoảng 70m2 từ năm 2000 - trước cả khi được cấp sổ đỏ.

Đến năm 2019, khi làm thủ tục đổi sang sổ hồng để tách thửa chia cho các con, Văn phòng đăng ký đất đai chỉ công nhận 300m2 là đất ở, phần còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm.

Trong số đất chia cho các con, thửa đất của công dân có diện tích 89m2, trong đó có 40m2 là đất ở, còn lại 49m2 được xác định là đất trồng cây lâu năm. Căn nhà 70m2 xây từ năm 2000 nằm trong phần đất này.

Theo trình bày của công dân, khi gia đình nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 49m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở, cán bộ địa chính xã nói rằng phải tháo dỡ nhà mới cho chuyển mục đích sử dụng đất.

“Nhà tôi xây từ lúc đất vẫn còn là đất ở và 20 năm sau khi xây nhà mới bị chuyển một phần sang đất cây lâu năm do nhà nước quy định. Nhưng nay gia đình tôi đã có mong muốn chuyển nốt 49m đất cây lâu năm còn lại sang đất ở mà chính quyền bắt nhà tôi phá nhà. Khi đổi sổ nhà tôi cũng chấp hành theo quy định là chỉ còn 300m2 đất thổ cư. Phần còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm mà bây giờ còn bắt gia đình tôi phá nhà thì công lý ở đâu”, công dân thắc mắc.

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, UBND TP Hà Nội dẫn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai. Theo đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thuộc trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ để được xem xét chuyển đổi, theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai, là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay được hướng dẫn tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, và mới nhất là Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) quy định chi tiết về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể tại mục I phần III ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Người dân có thể liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.