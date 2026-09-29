Nhiều người cho rằng cá giàu dinh dưỡng nhưng khi ăn nên bỏ ruột và mật vì đây là những bộ phận bẩn, có thể chứa độc tố. Quan niệm này có đúng không, thưa chuyên gia? Người dân cần lưu ý gì khi chế biến và ăn cá? (Lê Thị Luyến - Phú Thọ).

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn:

Cá là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như khoáng chất, vitamin, protein, DHA... rất tốt cho sức khỏe. Protein của cá có cấu trúc cơ lỏng lẻo, các sợi protein ngắn và mềm hơn thịt. Khi được nấu chín, cá dễ nhai, tiêu hóa và hấp thu, phù hợp với nhiều đối tượng, trong đó có người cao tuổi, trẻ em.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của phần thịt cá không đồng nghĩa tất cả bộ phận của cá đều nên ăn. Nhiều người thích ăn lòng cá hay giữ lại mật cá để nuốt, pha rượu. Tuy nhiên, mật là bộ phận độc nhất của cá.

Cá - thực phẩm giàu đạm và dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

Mật cá

Một số loài cá, đặc biệt cá trắm, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng khi bạn ăn mật. Quan niệm nuốt mật cá để chữa bệnh hoặc tăng cường sức khỏe không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngộ độc mật cá có thể gây tổn thương gan, thận, thậm chí suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng. Vì vậy, khi mổ cá, bạn cần lấy bỏ túi mật cẩn thận, tránh làm vỡ khiến dịch mật ngấm vào thịt.

Ruột cá

Trong quá trình sinh sống, cá tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước và thức ăn. Ruột là nơi chứa thức ăn đang tiêu hóa cùng các chất thải, do đó có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc các tác nhân gây bệnh tùy theo loài cá, môi trường sống và nguồn thức ăn.

Đặc biệt, với cá được nuôi hoặc đánh bắt ở vùng nước ô nhiễm, nguy cơ phơi nhiễm với một số chất độc hại cũng cần được lưu ý. Vì vậy, người dân không nên coi ruột cá là một phần thịt cá thông thường để ăn thoải mái, nhất là với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng kém.

Một số địa phương có thói quen chế biến các món từ ruột cá vì phần này béo, ngậy. Tuy nhiên, nếu sử dụng, chúng ta cần sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn, tuyệt đối không ăn sống hoặc tái.

Mang cá

Mang là cơ quan hô hấp của cá, liên tục tiếp xúc với nước trong quá trình cá sinh sống. Do đó, mang có thể chứa vi sinh vật, ký sinh trùng hoặc các chất ô nhiễm tùy thuộc môi trường.

Khi làm cá, bạn nên loại bỏ mang cùng với phần nội tạng thay vì cố tận dụng. Đặc biệt, người dân không nên lựa chọn cá từ nguồn nước không rõ chất lượng rồi ăn cả những bộ phận có nguy cơ tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài.

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