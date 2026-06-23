Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cho biết có rất nhiều nghiên cứu chứng minh dây thìa canh hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Từ hàng nghìn năm trước, người Ấn Độ đã phát hiện ra đặc tính của loại cây dây leo này và định danh bằng cái tên ấn tượng: "kẻ hủy diệt vị ngọt". Trải nghiệm thực tế cho thấy, khi một người nhai lá dây thìa canh tươi, các loại bánh kẹo hoặc thực phẩm chứa đường sau đó sẽ nhanh chóng mất đi vị ngọt đặc trưng và trở nên nhạt nhẽo.

Bí ẩn này nằm ở nhóm hoạt chất gymnemic acid có trong lá cây, có khả năng tạm thời lấp đầy các thụ thể vị giác trên lưỡi, làm đảo lộn cảm nhận về vị ngọt.

Tại Việt Nam, các nhà khoa học tập trung chú ý vào cao chiết chuẩn hóa GS4, một dạng chiết xuất cô đặc và rất giàu hoạt chất từ dây thìa canh. Hàng loạt nghiên cứu y học hiện đại đã chứng minh những thành phần này có khả năng can thiệp đồng thời vào nhiều giai đoạn chuyển hóa đường khác nhau.

Cụ thể, loại thảo dược này giúp ức chế và làm giảm quá trình hấp thu glucose ở ruột, kích thích và hỗ trợ hoạt động của hormone insulin, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thụ glucose tại các mô cơ.

Dây thìa canh hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: N. Huyền

Việc tác động toàn diện và đa mục tiêu như vậy đã giúp dây thìa canh trở thành giải pháp tự nhiên được đánh giá cao trong việc kiểm soát chỉ số đường huyết.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu còn ghi nhận lợi ích mở rộng của cây trong việc cải thiện các chỉ số lipid máu như giảm nồng độ cholesterol hoặc triglycerid ở một số nhóm đối tượng thử nghiệm.

Tiến sĩ Phương nhấn mạnh, cho đến thời điểm hiện tại, y học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng lâm sàng nào khẳng định dây thìa canh có thể chữa khỏi bệnh đái tháo đường.

Tuy nhiên, việc phối hợp loại thảo dược này cùng một chế độ dinh dưỡng khoa học, lối sống vận động lành mạnh và phác đồ thuốc điều trị từ bác sĩ sẽ mang lại hiệu quả kiểm soát đường huyết tối ưu hơn cho người bệnh.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, những người đang dùng thuốc điều trị tiểu đường cần đặc biệt lưu ý: Nếu sử dụng thêm dây thìa canh mà không theo dõi đường huyết có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết ở một số trường hợp.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người mắc bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng dây thìa canh thường xuyên.