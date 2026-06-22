Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết ông N.V.M. (52 tuổi, Hà Nội) không phải là trường hợp cá biệt nhầm lẫn, bỏ sót các dấu hiệu nhồi máu cơ tim.

Thống kê từ Hội Tim mạch châu Âu (ESC) và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) ghi nhận có đến khoảng 20 - 40% số bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không biểu hiện bằng cơn đau ngực điển hình. Sự lệch pha này tạo ra những "cạm bẫy" lâm sàng nguy hiểm, khiến người bệnh bị chẩn đoán chậm trễ, bỏ lỡ thời gian "vàng" để tái tưới máu động mạch vành và đối mặt với nguy cơ tử vong cận kề.

Trường hợp đau vùng thượng vị (vùng bụng trên rốn) như ông M. là một minh chứng điển hình rất dễ nhầm với bệnh lý dạ dày.

“Người bệnh thường có biểu hiện nóng rát, buồn nôn và đầy chướng bụng. Nguyên nhân của hiện tượng này là thành dưới thất trái của tim chịu kích thích một phần bởi thần kinh hoành. Khi vùng cơ tim này thiếu máu và tổn thương sẽ giả lập các triệu chứng hệt như kích ứng đường tiêu hóa. Thống kê cho thấy có đến 20-30% số người bệnh nhồi máu cơ tim thành dưới bị chẩn đoán nhầm”, Tiến sĩ Thành nêu.

Một ca can thiệp cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: BV 19-8

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo, người trên 40 tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạch nếu xuất hiện đau thượng vị kèm buồn nôn, vã mồ hôi thì phải lập tức nghĩ đến nhồi máu cơ tim cấp thay vì tự ý mua thuốc đau dạ dày.

Bên cạnh "bẫy dạ dày", bác sĩ Thành cũng cảnh báo tình trạng đau ngực không điển hình cả về cường độ lẫn thời gian đau. Khoảng một phần ba số ca nhồi máu cơ tim chỉ cảm thấy tức ngực nhẹ, nặng ngực, có cảm giác đè ép mơ hồ vùng ngực.

Do triệu chứng thoáng qua, nhiều người vẫn chủ quan sinh hoạt, đi lại hoặc làm việc nhà bình thường. Hiện tượng này đặc biệt hay gặp ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao như phụ nữ cao tuổi, người có tiền sử đái tháo đường hoặc suy thận mạn tính.

Đáng ngại hơn, có những bệnh nhân mới đầu chỉ xuất hiện triệu chứng khó thở đơn độc mà không đau ngực. Sau đó, bệnh nhân đột ngột khó thở, thở nhanh và mệt mỏi bất thường do suy thất trái cấp tính. Khoảng 15-25% số ca bệnh rơi vào thể này và có tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn nhóm có cơn đau ngực điển hình.

Đi kèm với đó là hiện tượng vã mồ hôi lạnh toàn thân như tắm trong khi cơ thể không sốt, không vận động. Hiện tượng này xảy ra do hệ thần kinh giao cảm bị hoạt hóa mạnh mẽ khi tim thiếu máu cấp, gây da tái, vã mồ hôi và ngột ngạt.

Cuối cùng, theo chuyên gia các triệu chứng đau lan tỏa như đau hàm, đau răng hoặc đau vai và cánh tay trái cũng thường bị xem nhẹ.

Nhiều người chỉ thấy đau vùng hàm dưới nên đã đi khám răng hàm mặt, đau cánh tay trái lại bị chẩn đoán nhầm sang bệnh lý cột sống cổ, khớp vai. Đặc biệt, tình trạng ngất xỉu đột ngột do dòng máu nuôi não suy giảm cũng là dấu hiệu báo động đỏ.

Bác sĩ Thành khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện bất thường trên cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được đo điện tâm đồ và xét nghiệm men tim, tránh những hệ lụy đau lòng.

Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) khuyến cáo người dân cần:

- Kiểm soát chế độ ăn: Hạn chế muối và đồ ăn nhiều dầu mỡ, ưu tiên rau xanh, trái cây.

- Hạn chế rượu bia: Không uống quá mức; nếu đã uống, cần nghỉ ngơi, không lái xe hoặc tắm ngay sau đó.

- Chú ý thời tiết: Tránh ra ngoài vào khung giờ nắng nóng (10h-16h), luôn bổ sung đủ nước.

- Lắng nghe cơ thể: Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau thắt ngực, méo miệng, yếu tay chân… cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.