Đối với thế hệ 7x và 8x, cây nhội (cơm nguội, thu phong) đã trở thành một phần ký ức với những buổi trưa trèo hái quả ăn. Loài cây thuộc họ thầu dầu này thường xòe tán rộng, xanh tốt quanh năm, tỏa bóng mát trên các tuyến phố, sân trường hay những làng quê miền Bắc.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, cây nhội từ lâu đã được ghi nhận là một bài thuốc dân gian rất tốt cho phụ nữ.

Kinh nghiệm dân gian ở nhiều địa phương cho thấy, các bộ phận của cây từ vỏ thân, lá cho đến quả đều có thể ứng dụng làm thuốc. Đặc điểm nổi bật nhất của cây nhội là chứa hàm lượng tanin khá cao, tạo nên vị chát đặc trưng.

Quả cây nhội. Ảnh: Học viện NNVN

Trong Đông y, những dược liệu mang vị chát thường được sử dụng. Nhờ đặc tính này, cây nhội có khả năng hỗ trợ làm săn se niêm mạc, đồng thời điều trị hiệu quả một số chứng bệnh như tiêu chảy, lỵ hoặc khí hư ở nữ giới.

Tiến sĩ Phương chia sẻ thêm, một số tài liệu cổ cũng ghi chép rất rõ về việc dùng vỏ thân và lá nhội trong các bài thuốc dành riêng cho phái đẹp khi gặp phải tình trạng khí hư, bạch đới hoặc rong huyết ở mức độ nhẹ. Đây chính là lý do từ xưa đến nay, người dân vẫn truyền tai nhau bí quyết dùng cây nhội để chăm sóc sức khỏe tế nhị cho chị em.

Dưới góc nhìn của nền y học hiện đại, các chuyên gia cũng tìm thấy nhiều điểm tương đồng với kinh nghiệm của cha ông ta ngày trước.

Các nghiên cứu cho thấy vỏ, thân, lá và quả nhội chứa lượng lớn tanin, flavonoid cùng các hợp chất polyphenol. Đây đều là những hoạt chất có hoạt tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ. Trong đó, nhóm hợp chất tanin không chỉ tạo vị chát đặc trưng mà còn có khả năng làm săn se tổ chức, phần nào lý giải một cách khoa học trong việc dân gian sử dụng nhội để đẩy lùi các chứng tiêu chảy, lỵ hay khí hư kéo dài.

Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng y học vượt trội, song Tiến sĩ Ngô Đức Phương cũng lưu ý các nghiên cứu hiện đại về cây nhội chủ yếu mới dừng lại ở mức độ thực nghiệm.