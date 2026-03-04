Giữa làn sóng sống xanh và xu hướng trang trí nhà theo phong cách tối giản, một cái tên đang được nhiều gia đình thành thị săn đón: hoa son môi - loài cây treo với những bông đỏ rực như thỏi son vừa mở nắp.

Tên khoa học của hoa son môi là Aeschynanthus radicans, trong tiếng Anh thường gọi là lipstick plant.

Từ cây treo bình thường thành điểm nhấn đắt giá

Hoa son môi là cây thân rủ, cành mềm, mọc thành từng dây buông xuống rất duyên. Lá màu xanh đậm, bóng, mép hơi lượn nhẹ.

Hoa son môi (Aeschynanthus radicans) nở rực rỡ với những ống hoa đỏ cam nổi bật, tạo điểm nhấn sinh động cho ban công và cửa sổ căn hộ. Ảnh: Baidu

Khi vào mùa, từng nụ hoa dài hình ống trồi ra khỏi đài sẫm màu, tạo cảm giác như thỏi son đang bật nắp, đây là một hình ảnh khiến nhiều người thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoa có tông đỏ tươi hoặc đỏ cam, thời gian nở kéo dài 2-3 tháng nếu chăm sóc tốt. Treo trước cửa sổ, đặt ở ban công hay lối đi quán cà phê, cây tạo hiệu ứng “thác xanh điểm đỏ” bắt mắt, vừa sang vừa gần gũi.

Trong bối cảnh căn hộ chung cư ngày càng phổ biến, những loại cây treo tiết kiệm diện tích đang được ưa chuộng. Hoa son môi gần như đáp ứng trọn vẹn tiêu chí: gọn gàng, thẩm mỹ cao và không chiếm mặt sàn.

Biểu tượng tài lộc trong không gian kinh doanh

Dù không thuộc nhóm cây phong thủy truyền thống như kim tiền hay phát tài nhưng sắc đỏ của hoa son môi được xem là gam màu đại diện cho may mắn và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông.

Chính vì vậy, nhiều cửa hàng, văn phòng, quầy thu ngân lựa chọn loại cây này để tạo cảm giác sinh động và “kích hoạt năng lượng” tích cực, mang may mắn, sung túc và tài lộc trong không gian sống hiện đại.

Với chi phí không quá cao nhưng thời gian duy trì vẻ đẹp lại dài, hoa son môi trở thành một “khoản đầu tư nhỏ” cho không gian kinh doanh.

Trong ngành trang trí nội thất, đặc biệt phân khúc homestay và quán cà phê, cây treo rủ mềm như son môi giúp tăng tính thẩm mỹ và cảm xúc cho khách hàng.

Dáng cây rủ mềm mại của hoa son môi giúp tiết kiệm diện tích, phù hợp treo trang trí phòng khách, quán cà phê hoặc không gian làm việc hiện đại. Ảnh: Baidu

Điểm cộng lớn của hoa son môi là khả năng thích nghi khá tốt với nhiều điều kiện khí hậu. Nhiệt độ lý tưởng để cây phát triển đẹp nhất dao động từ 18-25°C. Tuy nhiên, cây vẫn có thể chịu được biên độ nhiệt rộng hơn nếu môi trường ổn định.

Mùa đông nên giữ nhiệt độ không dưới 10°C để tránh cây chững lại. Mùa hè, chỉ cần tránh nắng gắt trực tiếp là cây vẫn phát triển bình thường.

Hoa son môi ưa ánh sáng tán xạ, tức là sáng nhưng không nắng chiếu trực diện. Đặt gần cửa sổ có rèm mỏng hoặc khu vực ban công có mái che là phù hợp nhất.

Bí quyết để cây nở hoa đỏ rực

Không ít người mua cây về nhưng lại thắc mắc vì sao mãi chưa thấy hoa. Thực tế, hoa son môi không khó tính, chỉ cần đúng cách.

Hoa son môi thích môi trường hơi ẩm nhưng không chịu được tình trạng úng nước. Người trồng chỉ nên tưới nước khi lớp đất mặt đã khô, tránh tưới quá sớm. Vào mùa hè, người chăm sóc có thể tăng tần suất tưới, còn trong mùa đông thì cần giảm lượng nước để tránh thừa ẩm.

Người trồng nên sử dụng loại đất tơi xốp và có khả năng thoát nước tốt để đảm bảo bộ rễ phát triển khỏe mạnh. Có thể trộn đất mùn với xơ dừa, trân châu hoặc đá perlite nhằm tăng độ thông thoáng và hạn chế tình trạng đọng nước.

Vào mùa xuân và mùa hè, khi cây bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh, người chơi có thể bón phân lỏng pha loãng cho cây mỗi tháng một lần để thúc đẩy quá trình phát triển. Khi sang thu và đông, người chăm sóc nên ngừng bón phân để cây tập trung ổn định cấu trúc và tránh hiện tượng phát triển lá quá mức.

Không gian có cây xanh luôn mang lại cảm giác thư giãn. Một chậu hoa son môi treo nhẹ trước bàn làm việc có thể làm dịu mắt sau nhiều giờ nhìn màn hình. Sắc đỏ tươi giữa nền lá xanh cũng tạo điểm nhấn giúp căn phòng bớt đơn điệu.

