Tôi bị tăng huyết áp nhẹ (146mmhg). Bác sĩ chưa kê đơn thuốc mà tư vấn thay đổi lối sống, ăn uống nhạt hơn và tập thể dục. Tôi đọc thông tin thấy cỏ mần trầu giúp hạ huyết áp. Xin chuyên gia tư vấn và uống bao lâu thì có hiệu quả? (Hà Nương - Hải Phòng).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Mọc ở bờ ruộng, ven đường hay những bãi đất hoang, cỏ mần trầu thường bị nhổ bỏ. Tuy nhiên, trong y học cổ truyền, đây là vị thuốc quen thuộc được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như sốt, tăng huyết áp, tiểu khó, mụn nhọt...

Cỏ mần trầu còn được gọi là ngưu cân thảo, tiết suất thảo, cỏ vườn trầu, thanh tâm thảo, màng trầu, cỏ chỉ tía...

Trong y học cổ truyền, toàn bộ cây đều có thể dùng làm thuốc. Cây thường được thu hái vào mùa khô, rửa sạch rồi dùng tươi hoặc phơi khô để bảo quản.

Cỏ mần trầu có thể dùng tươi hoặc khô. Ảnh: Lam Giang

Theo các tài liệu y học cổ truyền, cỏ mần trầu có vị ngọt hơi đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, lợi tiểu, cầm máu, tiêu viêm và hoạt huyết.

Nghiên cứu cho thấy cây chứa flavonoid, beta-sitosterol và một số hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay chủ yếu dừng ở thực nghiệm, chưa đủ để khẳng định hiệu quả điều trị trên người.

Trong dân gian, cỏ mần trầu thường được dùng để hỗ trợ các trường hợp hạ huyết áp, thanh nhiệt, hạ sốt, tiểu ít, tiểu khó, mụn nhọt, viêm da.

Dù loại cỏ này được đánh giá tương đối an toàn, người dân không nên tự ý sử dụng để thay thế thuốc điều trị, đặc biệt với các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, viêm gan hay sỏi tiết niệu.

Lưu ý, khi thu hái bạn cần lựa chọn cây mọc ở khu vực sạch, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng hoặc hóa chất.

Hiệu quả của cỏ mần trầu có thể khác nhau tùy cơ địa từng người. Nếu có ý định sử dụng trong thời gian dài hoặc phối hợp với thuốc điều trị, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc y học cổ truyền để đảm bảo an toàn.