Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về công thức nấu nước mía với củ dền để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ bổ máu và cải thiện tình trạng thiếu sắt. Không ít người khẳng định sau một thời gian sử dụng, cảm giác mệt mỏi giảm rõ rệt, cơ thể hồng hào và khỏe khoắn hơn. Thức uống này được mệnh danh giúp "máu về ùn ùn". Xin chuyên gia tư vấn thức uống này có tốt thực sự không? (Hồng Hạnh - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong y học cổ truyền, mía có vị ngọt, tính mát, quy vào các kinh phế, tỳ và vị. Mía được sử dụng để giải nhiệt, giải khát, làm mát phổi, long đờm, điều hòa tỳ vị và hỗ trợ giảm tình trạng buồn nôn, nôn ói.

Đường cát chế biến từ mía cũng mang tính mát, có tác dụng nhuận phế, lợi tràng vị, cải thiện ăn uống kém và hỗ trợ điều trị ho kéo dài. Nhờ đặc tính này, nước mía thường được dùng để bồi bổ cơ thể, nhất là trong những thời điểm nắng nóng hoặc khi cơ thể suy nhược.

Dưới góc độ khoa học hiện đại, nước mía chứa hàm lượng lớn đường saccaro cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, magie, mangan, phốt pho, kẽm, đồng và crôm. Ngoài ra, nước mía còn cung cấp sắt, vitamin A, C và các vitamin nhóm B.

Nước mía nấu củ dền được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hoạt động của tim mạch, thận, hệ tiêu hóa, đồng thời góp phần cân bằng đường huyết, giảm mệt mỏi và thanh lọc cơ thể. Các chất chống oxy hóa và phytonutrient trong nước mía cũng được cho là có vai trò phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Khi kết hợp với củ dền, giá trị dinh dưỡng của thức uống càng được tăng cường. Củ dền nổi tiếng là thực phẩm giàu sắt, acid folic và vitamin C - những yếu tố quan trọng trong quá trình tạo máu.

Hợp chất betaine trong củ dền giúp bảo vệ gan, hỗ trợ giảm mỡ gan và tăng cường chức năng gan. Bên cạnh đó, các sắc tố tự nhiên như betacyanin và betaxanthin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp hạ cholesterol và hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy, củ dền còn có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư da, nhờ khả năng ức chế sự hình thành các hợp chất nitrosamines gây hại.

Hàm lượng nitrat tự nhiên trong củ dền khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide, giúp cải thiện lưu thông máu, đưa oxy và dưỡng chất đến các mô hiệu quả hơn. Nhờ đó, củ dền có tác dụng hạ đường huyết, giảm mệt mỏi và tăng khả năng chịu đựng thể chất.

Acid folic trong củ dền giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi và phòng ngừa dị tật ống thần kinh. Vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ thiếu máu trong thai kỳ. Ngoài ra, thức uống này còn góp phần giải độc gan, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tăng cân quá mức.

Tuy nhiên, dù là thức uống tự nhiên, củ dền nấu mía vẫn chứa nhiều đường, do đó không nên lạm dụng, đặc biệt với người mắc bệnh tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa. Việc sử dụng điều độ, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp phát huy lợi ích mà thức uống này mang lại cho sức khỏe.