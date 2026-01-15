Trao đổi với PV VietNamNet, TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, củ dong (còn gọi là dong riềng tây) có tên khoa học Maranta arundinacea. Đây là loại củ quen thuộc trong đời sống được sử dụng như một loại thực phẩm.

Trong y học cổ truyền và theo kinh nghiệm dân gian, củ dong thường được giã, lọc lấy tinh bột để nấu cháo hoặc pha nước uống. Nước bột dong được dùng cho người bị tiêu chảy nhẹ, nóng trong, sốt nhẹ đồng thời là món ăn bồi dưỡng cho trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh và người suy nhược cơ thể.

Dưới góc nhìn khoa học hiện đại, tinh bột dong được đánh giá cao nhờ đặc tính dễ tiêu và chỉ số đường huyết thấp.

Cấu trúc mịn cùng hàm lượng amylose phù hợp giúp tinh bột dong được tiêu hóa nhanh nhưng không gây tăng đường huyết đột ngột.

Nhờ đó, loại tinh bột này được xem là phù hợp cho người có hệ tiêu hóa yếu, người rối loạn tiêu hóa và cả người mắc đái tháo đường mức độ nhẹ nếu sử dụng đúng cách.

Củ dong giúp cho hệ tiêu hóa nhưng người đái tháo đường nên thận trọng khi sử dụng Ảnh: N. Huyền

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy tinh bột dong có tác dụng bảo vệ và làm dịu niêm mạc đường tiêu hóa. Khi đi vào dạ dày, ruột, bột dong giúp giảm kích ứng, hỗ trợ phục hồi các tổn thương niêm mạc, đặc biệt có lợi cho những người hay bị viêm dạ dày nhẹ, đau rát thượng vị hoặc rối loạn tiêu hóa do ăn uống không phù hợp.

Củ dong còn chứa một lượng vừa phải các hợp chất polyphenol và flavonoid, mang lại tác dụng chống oxy hóa nhẹ, góp phần trung hòa gốc tự do và hỗ trợ bảo vệ tế bào.

“Mặc dù không phải là nguồn chống oxy hóa mạnh nhưng khi được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn hợp lý, tinh bột dong vẫn góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể”, tiến sĩ Phương thông tin.

Một lợi ích đáng chú ý khác là khả năng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Việc bổ sung tinh bột dong vào khẩu phần ăn giúp tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển từ đó gián tiếp ức chế một số vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa, cải thiện chức năng đường ruột.

Năm 2025, tinh bột dong được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, thực phẩm y học và các sản phẩm không chứa gluten. Đồng thời với đặc tính dễ tiêu, làm mát và làm dịu dạ dày, ruột, củ dong được đưa vào nhiều sản phẩm hỗ trợ giải nhiệt, thanh mát cơ thể, cung cấp năng lượng nhẹ.

Tuy nhiên, khi sử dụng củ dong và tinh bột dong, cần lưu ý:

- Chỉ sử dụng tinh bột dong đã được chế biến, lọc rửa kỹ, không dùng củ dong sống chưa xử lý vì có thể gây khó tiêu.

- Không nên lạm dụng với lượng quá lớn trong thời gian dài, đặc biệt với người ít vận động, để tránh dư thừa năng lượng.

- Người đái tháo đường vẫn cần kiểm soát liều lượng và theo dõi đường huyết khi sử dụng.