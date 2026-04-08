Trứng là một trong những thực phẩm phổ biến nhất trong chế độ ăn hằng ngày do có thể chế biến nhanh, dễ kết hợp với nhiều món và thường được xem là nguồn cung cấp protein tiện lợi. Với một số người, trứng là món ăn sáng quen thuộc mỗi ngày nhưng với những người khác, trứng lại đi kèm lo ngại về cholesterol hoặc tần suất nên ăn.

Tuy nhiên, trứng không chỉ đơn thuần là một lựa chọn tiện lợi mà còn chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ các chức năng trong cơ thể. Từ sức khỏe não bộ, mức năng lượng cho đến làn da, mái tóc và thậm chí cả đôi mắt, trứng mang lại nhiều lợi ích hơn những gì chúng ta thường nghĩ.

Theo Healthline, một nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 177.000 người ở 50 nước ghi nhận đối với một cá nhân trưởng thành khỏe mạnh, việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày là an toàn, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trứng có nhiều tác dụng với cơ thể nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều một lúc. Ảnh: Ban Mai

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Harvard và Stanford (Mỹ), đã chia sẻ những điều có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn trứng mỗi ngày trong 14 ngày. Những phân tích của ông, được đăng trên trang cá nhân có 1,4 triệu người theo dõi, tập trung vào các lợi ích đơn giản, dựa trên cơ sở khoa học.

Cải thiện chức năng não

Trứng rất giàu choline. Dưỡng chất này giúp cơ thể sản xuất acetylcholine - một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và khả năng tập trung. Việc bổ sung thường xuyên có thể hỗ trợ suy nghĩ rõ ràng hơn và tăng khả năng tập trung.

Cải thiện cân bằng cholesterol

Trứng thường bị cho là làm tăng cholesterol. Tuy nhiên, bác sĩ Sethi cho biết ở nhiều người, trứng thực sự có thể làm tăng HDL - còn gọi là cholesterol “tốt”. Điều này góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được tiêu thụ ở mức hợp lý.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin. Đây là các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt bằng cách lọc ánh sáng xanh có hại, đồng thời hỗ trợ sức khỏe mắt về lâu dài.

Tóc, da và móng khỏe hơn

Trứng cung cấp các axit amin chứa lưu huỳnh. Những chất này giúp cơ thể sản xuất keratin - một loại protein quan trọng cho mái tóc chắc khỏe, làn da khỏe mạnh và móng cứng cáp.

Nếu bạn không ăn trứng thì sao?

Đối với người ăn chay, bác sĩ Sethi gợi ý các thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu, tào phớ. Đây là những nguồn protein thực vật gần giống với trứng nhất.

Trứng là một bổ sung đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng cho chế độ ăn uống. Khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn cân bằng, loại thực phẩm này có thể hỗ trợ chức năng não, sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể.