Sau một đêm ngủ, cơ thể của chúng ta thường rơi vào trạng thái mất nước nhẹ. Nhiều người chọn uống nước lọc hoặc cà phê để bắt đầu ngày mới, nhưng theo Tiến sĩ Amreen Sheikh - Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), nước dừa cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng bù nước nhanh.

Các tác dụng của nước dừa

Loại nước này chứa các chất điện giải tự nhiên như kali và magie, giúp cân bằng dịch trong cơ thể ngay từ đầu ngày. “Điều này khiến nhiều người cảm thấy bớt mệt mỏi hoặc khô cơ thể vào buổi sáng”, bà cho biết.

Theo Tiến sĩ Sheikh, khi bạn uống vào buổi sáng, nước dừa có thể kích hoạt hệ tiêu hóa một cách nhẹ nhàng mà không gây áp lực cho dạ dày. Sau vài tuần duy trì, một số người nhận thấy tình trạng đầy hơi giảm và việc đi tiêu trở nên đều đặn hơn. Nguyên nhân chủ yếu là cơ thể được cung cấp đủ nước, nhu động ruột cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Trái dừa là thức uống phổ biến ở các nước nhiệt đới. Ảnh: Ban Mai

Theo Indian Express, nước dừa giúp quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất trong cơ thể diễn ra hiệu quả hơn. Theo Tiến sĩ Sheikh, điều này có thể mang lại nguồn năng lượng ổn định hơn trong ngày, thay vì tăng nhanh rồi giảm đột ngột như khi sử dụng các đồ uống chứa caffeine.

Nước dừa tự nhiên giàu kali - một khoáng chất có vai trò cân bằng lượng natri trong cơ thể. “Theo thời gian, điều này có thể hỗ trợ huyết áp ổn định hơn, đặc biệt ở những người không bổ sung đủ kali từ rau củ và trái cây”, Tiến sĩ Sheikh nhận định. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh hay điều trị y tế.

Lợi ích của việc bù nước đầy đủ cũng có thể phản ánh ra bên ngoài. Sau một thời gian sử dụng, một số người nhận thấy làn da bớt xỉn màu và môi ít khô hơn.

Nước dừa không có khả năng đốt mỡ trực tiếp nhưng có thể góp phần hạn chế việc ăn vặt vào buổi sáng và giảm cảm giác thèm đồ uống nhiều đường. Khi cơ thể được cấp nước đầy đủ, các tín hiệu đói và no trở nên rõ ràng hơn, từ đó giúp bạn kiểm soát lựa chọn thực phẩm hiệu quả hơn.

Lưu ý khi dùng nước dừa

Dù được xem là an toàn với phần lớn mọi người, nước dừa vẫn cần được sử dụng hợp lý. Tiến sĩ Sheikh khuyến cáo những người có vấn đề về thận hoặc nồng độ kali cao nên thận trọng. Người mắc bệnh tiểu đường cũng cần chú ý đến lượng tiêu thụ vì nước dừa chứa đường tự nhiên.

Theo khuyến nghị, mỗi ngày, bạn chỉ cần một ly khoảng 200-250ml là đủ. “Hiệu quả tốt nhất đạt được khi nước dừa được dùng để thay thế các loại đồ uống nhiều đường vào buổi sáng, thay vì bổ sung thêm vào một chế độ đã dư thừa”, bà nhấn mạnh. Ngoài ra, nước dừa tươi không thêm đường vẫn là lựa chọn tối ưu.