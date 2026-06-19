Người bệnh D.V.P, 44 tuổi, ở phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình đi làm thuê tại một trang trại ở xã Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ), ông P. bị trâu húc vào thành ngực và bụng phải. Người bệnh nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, bị thương vùng trán, vùng ngực, bụng, kèm đau ngực, đau bụng nhiều.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và thực hiện dẫn lưu khí và dịch màng phổi liên tục cho người bệnh.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy người bệnh bị gãy xương chính mũi và xương gò má; chụp CT ngực phát hiện chấn thương ngực phải, gãy xương sườn số 7 có mảnh rời, rạn xương sườn số 8.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ vùng bụng có ổ tổn thương gan phải sau chấn thương, nang thận phải, thâm nhiễm mỡ quanh thận phải, phù nề phần mềm thành ngực và thành bụng hạ sườn phải, đám đông đặc, xẹp vùng sau phổi phải, tràn dịch màng phổi phải.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện dẫn lưu mở màng phổi cấp cứu dẫn lưu khí, can thiệp nội mạch cấp cứu.

E- kip Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp đã tiến hành chụp và nút mạch cầm máu chấn thương gan bằng hệ thống số hóa xóa nền (DSA).

Đây là kỹ thuật hiện đại, giúp xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút mạch cầm máu mà không cần phẫu thuật mở, góp phần giảm nguy cơ mất máu, hạn chế biến chứng và tăng khả năng cứu sống người bệnh.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển tới Khoa hồi sức tích cực, chống độc để tiếp tục điều trị tích cực: thở máy, kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch cùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu khác.