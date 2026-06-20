Bí xanh, bí đao (Đông y gọi là đông qua), là một trong những loại rau quả chủ yếu vào mùa hè thu. Theo Tiến sĩ, Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, loại quả này chứa hàm lượng lớn các vitamin, chất albumin cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác.

Trong đời sống hằng ngày, ăn bí đao cấp nước, tiêu thũng, giảm béo và làm đẹp rất hiệu quả. Đặc biệt, ít ai biết rằng toàn bộ các phần của quả bí như thịt, vỏ, hạt và ruột đều có thể dùng làm thuốc để phòng và chữa bệnh.

Dưới góc nhìn của y học cổ truyền, việc tiêu thụ bí đao hỗ trợ phòng trị các chứng bệnh thủy thũng phù nề, hạ cao huyết áp do các bệnh lý về gan thận gây ra, đồng thời sở hữu công hiệu giải độc và giải rượu rất tốt.

Bí đao có nhiều công dụng. Ảnh: Kim Ngân

“Sở dĩ loại quả này có khả năng giảm béo, dự phòng chất mỡ tích tụ trong cơ thể là nhờ thành phần propylene glycol mang khả năng ức chế lượng đường dư thừa chuyển hóa thành mỡ. Từ các tài liệu cổ, người xưa đã ghi chép lại rất nhiều phương pháp ứng dụng cùi và hạt bí xanh để bảo vệ da, làm trắng da, mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho dung nhan”, Tiến sĩ Giang thông tin.

Trong các nghiên cứu hiện đại, chất kiềm đặc trưng của họ bầu bí cùng với acid propylene glycol không chỉ giúp giảm cân tối ưu mà còn có tác dụng tẩy sạch da mặt, da tay, bảo vệ, làm trắng da hiệu quả. Đây chính là giải pháp làm đẹp và giữ dáng vô cùng đơn giản, dễ làm với giá thành rẻ mà ai cũng có thể áp dụng.

Để hấp thụ dưỡng chất từ bí xanh, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp. Đơn giản nhất là món canh bí xanh thái miếng nấu cùng các loại thực phẩm khác. Khi kết hợp thêm mộc nhĩ đen, món canh sẽ tăng cường tác dụng thanh nhiệt, khử đờm, khỏi ho. Nấu cùng đậu đỏ sẽ giúp chữa trị các loại thủy thũng, lợi tiểu và hỗ trợ giảm béo.

Đối với phần ruột bí xanh, người dùng có thể nấu canh trực tiếp hoặc đem phơi khô để nấu nước uống thay trà hằng ngày nhằm lợi tiểu, tiêu thũng. Tương tự, phần vỏ bí xanh sau khi rửa sạch cũng có thể nấu thành nước uống thay trà rất tốt cho sức khỏe.

Riêng với hạt bí xanh, y học cổ truyền có phương pháp chế biến rất tỉ mỉ để làm đẹp da và sáng mắt. Theo đó, hạt bí sau khi lấy một lượng thích hợp sẽ đem đun sôi, phơi khô rồi ngâm trong rượu trắng một ngày. Quy trình phơi khô và ngâm rượu này được lặp lại thêm một lần nữa trước khi đem nghiền nhỏ thành bột. Người dùng mỗi ngày uống một thìa sẽ có tác dụng.

“Một cách làm khác là bỏ vỏ hạt bí xanh, giã nát rồi chế thành viên thuốc, uống vài viên mỗi ngày để sở hữu làn da trắng bóng. Ngoài ra, bạn có thể lấy ruột bí xanh bỏ hạt giã nát thành dạng hồ trực tiếp bôi lên mặt. Mỗi tuần làm từ một đến hai lần, mỗi lần 15 phút, có công hiệu phòng trù nếp nhăn và khử những đốm đen trên mặt”, Tiến sĩ Giang nói.