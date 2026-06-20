Bệnh nhân gặp nạn sau cú đập bóng từ đối phương, quả cầu bắn trúng mắt gây dập nhãn cầu, sa (rơi) thể thủy tinh vào buồng dịch kính và tổn thương nhiều cấu trúc nội nhãn.

Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị, thị lực của bệnh nhân được chẩn đoán vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Được biết không chỉ cầu lông, Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 cũng thường xuyên tiếp nhận, điều trị các ca chấn thương mắt từ nhẹ đến rất nặng liên quan đến nhiều môn thể thao khác như pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis, bóng rổ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Các tổn thương thường gặp gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc, đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng, lệch hoặc sa thủy tinh thể, xuất huyết dịch kính, rách hoặc bong võng mạc, và vỡ nhãn cầu trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với chấn thương mắt khi chơi thể thao. Sau va chạm, nếu cảm thấy nhìn mờ, giảm thị lực, đau nhức mắt nhiều, nhìn đôi, xuất hiện chớp sáng, ruồi bay bất thường, chảy máu trong hoặc quanh mắt, mắt sưng nề hay biến dạng bất thường, người bệnh bắt buộc phải dừng chơi ngay lập tức.

Đặc biệt, người bệnh tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý nhỏ thuốc, không đắp lá hay chườm nóng và tự điều trị tại nhà. Việc cần làm là hạn chế tối đa tác động lên mắt bị thương và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt sớm nhất để được đánh giá, xử trí kịp thời. Nhiều tổn thương nội nhãn ban đầu không biểu hiện rõ ràng nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực không hồi phục nếu bị bỏ sót hoặc điều trị muộn.