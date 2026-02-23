Chính xác

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Diện tích trồng sầu riêng cả nước hiện đã vượt 150.000ha, tập trung chủ yếu tại Lâm Đồng với khoảng 36.000ha, Đắk Lắk hơn 33.000ha và Đồng Tháp hơn 25.600ha.

Như vậy, sau sáp nhập, “bản đồ sầu riêng” của cả nước đã có sự biến động. Từ vị trí thứ 2 sau Đắk Lắk, Lâm Đồng đã trở thành “thủ phủ” mới của cây sầu riêng.