1. Loại quả nào của Việt Nam dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu năm 2025?
-
Thanh long
0%
- Sầu riêng0%
- Chuối0%
- Dừa0%Chính xác
Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, trong đó, sầu riêng lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt khoảng 3,86 tỷ USD, chiếm trên 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Đà tăng của mặt hàng này trở thành động lực chính, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam lên 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024.
2. Tỉnh nào có diện tích trồng loại trái cây này nhiều nhất?
-
An Giang
0%
- Lâm Đồng0%
- Đắk Lắk0%
- Đồng Tháp0%Chính xác
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Diện tích trồng sầu riêng cả nước hiện đã vượt 150.000ha, tập trung chủ yếu tại Lâm Đồng với khoảng 36.000ha, Đắk Lắk hơn 33.000ha và Đồng Tháp hơn 25.600ha.
Như vậy, sau sáp nhập, “bản đồ sầu riêng” của cả nước đã có sự biến động. Từ vị trí thứ 2 sau Đắk Lắk, Lâm Đồng đã trở thành “thủ phủ” mới của cây sầu riêng.
3. Loại sầu riêng nào đắt nhất Việt Nam?
-
Ri6
0%
- Musang King0%
- Monthong0%
- Black Thorn0%Chính xác
Black Thorn, hay còn gọi là sầu riêng gai đen, là giống nổi tiếng của Malaysia, hiện được trồng tại miền Tây và Tây Nguyên. Loại sầu riêng này luôn là mặt hàng có giá đắt đỏ nhất Việt Nam.
Đặc điểm của loại sầu riêng này là có thể cắt lúc già hoặc để chín tự nhiên mà vẫn không bị sượng. Vỏ mỏng hơn nhiều loại khác, gai trên vỏ nhỏ, có màu sẫm nên nhiều người còn gọi là sầu riêng gai đen.
4. Thanh long là loại quả xếp vị trí thứ hai về kim ngạch xuất khẩu năm 2025, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Năm 2025, dừa tươi lần đầu vượt thanh long, vươn lên vị trí thứ hai với kim ngạch khoảng 534 triệu USD, tăng 36,6%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu thanh long giảm nhẹ 1,5%, còn khoảng 526 triệu USD, vì thế lùi xuống vị trí thứ ba sau nhiều năm giữ vai trò mặt hàng chủ lực.
5. Nước nào là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam?
-
Mỹ
0%
- Trung Quốc0%
- Nhật Bản0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo Bộ Công Thương, cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả năm 2025 chuyển dịch theo hướng tích cực. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 5,5 tỷ USD, nhờ ký kết thêm các nghị định thư đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi.
Bên cạnh đó, xuất khẩu rau quả sang các thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu tăng trưởng tích cực. Riêng thị trường EU tăng khoảng 58% so với năm trước, chủ yếu nhờ tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin nổi bật
- Trung Quốc
- Sai
- Musang King
- Lâm Đồng
- Sầu riêng