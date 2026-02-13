Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, rau răm có tên khoa học là Persicaria odorata, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt Nam khi ăn kèm trứng vịt lộn, cháo, gỏi, các món ốc và hải sản. Không chỉ tạo hương vị đặc trưng, loại rau này còn mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa.

Các nghiên cứu cho thấy, rau răm chứa hàm lượng tinh dầu đáng kể, bao gồm aldehyd mạch dài và sesquiterpen, cùng các hợp chất flavonoid và polyphenol. Những hoạt chất này có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa, tăng nhu động ruột ở mức độ nhẹ, đồng thời giúp giảm sinh hơi, chống co thắt và có khả năng kháng khuẩn nhẹ đối với một số vi khuẩn đường ruột.

Theo y học cổ truyền, rau răm có tính ấm, vị cay thơm, tác dụng ôn trung, tán hàn. Chính vì vậy, loại rau này đặc biệt phù hợp khi sử dụng cùng các món ăn có tính hàn hoặc dễ gây lạnh bụng, đầy hơi.

Rau răm kích thích tiêu hóa. Ảnh: Lê Sen

Trong thực tế ẩm thực, rau răm thường được kết hợp với trứng vịt lộn, món ăn giàu đạm, dễ gây đầy bụng. Rau răm giúp giảm cảm giác ngấy, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế sinh hơi sau khi ăn. Tương tự, các món ốc, hải sản vốn có tính lạnh khi dùng kèm rau răm sẽ được cân bằng, góp phần giảm nguy cơ đau bụng, khó tiêu do nhiễm lạnh.

Với các món gỏi nhiều đạm, rau răm không chỉ tăng hương vị mà còn kích thích vị giác, giúp bữa ăn trở nên dễ tiêu hóa hơn. Nhờ tinh dầu cay ấm và hoạt tính sinh học nhẹ, rau răm được xem là loại gia vị “đi cùng đạm” khá hợp lý trong bữa ăn hằng ngày của người Việt.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo việc sử dụng rau răm cần ở mức vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây cảm giác nóng trong, khô miệng. Phụ nữ mang thai nên hạn chế dùng lượng lớn. Rau răm chỉ nên được xem là gia vị hỗ trợ tiêu hóa, không có tác dụng thay thế điều trị đối với các rối loạn tiêu hóa nặng.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, việc sử dụng rau răm với lượng lớn trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sinh lý nam giới, vì vậy cần cân nhắc liều lượng khi dùng thường xuyên.