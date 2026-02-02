Ngày 2/2 (tức 15 tháng Chạp), chương trình “Tết yêu thương - Cơm sum vầy” tại Bệnh viện K - cơ sở Tam Hiệp (Hà Nội) đã được tổ chức trong không gian đầm ấm, người bệnh cùng nhau quây quần bên mâm cơm tất niên. Với những bệnh nhân sức khỏe còn yếu, suất cơm được mang đến tận phòng bệnh, để không ai bị bỏ lại phía sau trong khoảnh khắc đoàn viên này.

Nhiều bệnh nhân tham gia chương trình không giấu được xúc động khi được ngồi bên nhau. Những giọt nước mắt đã rơi khi cảm xúc được kết nối bằng sự sum vầy, bằng hương vị Tết cổ truyền với bánh chưng, nem, giò và các món ăn quen thuộc khác.

Bệnh nhân ung thư bật khóc. Ảnh: Thái Hà.

Chia sẻ tại chương trình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K cho biết, bữa cơm tất niên đã trở thành một hoạt động hằng năm của Bệnh viện K.

Qua chương trình, bác sĩ Bình nhấn mạnh rằng hành trình chữa bệnh không chỉ là khám và điều trị mà còn là kết nối con người với con người, để người bệnh cảm nhận rằng họ không đơn độc. Mỗi suất cơm, mỗi lời chúc trong chương trình gửi gắm thông điệp: Không ai bị bỏ lại phía sau.

PGS Phạm Văn Bình chúc mừng các bệnh nhân. Ảnh: Thái Hà.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, phụ trách cơ sở Tam Hiệp chia sẻ, bữa cơm tất niên sẽ tiếp tục được gìn giữ như một truyền thống, để mỗi dịp năm mới, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị mà còn là mái ấm đoàn viên, nơi khởi đầu cho những hy vọng mới của những người đang ngày đêm chiến đấu vì sức khỏe và sự sống.

Nhiều bệnh nhân tham gia chương trình không giấu được xúc động khi tham dự bữa cơm cùng những người đồng bệnh.

Hơn cả một bữa cơm, đó là tấm lòng, là sự chung tay của cả bệnh viện và các nhà hảo tâm dành cho người bệnh ung thư, để mỗi người có thêm nghị lực, ý chí chiến thắng bệnh tật và đón thật nhiều mùa xuân phía trước.

