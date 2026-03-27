Thông tin trên được PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại Hội nghị khoa học quốc tế “Chăm sóc toàn diện người bệnh cao tuổi”. Hội nghị do Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức trong hai ngày 26-27/3 tại Hà Nội.

Theo PGS Phương, ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, đặc biệt ở nhóm trên 50 tuổi.

Trên thế giới, bệnh đứng thứ 2 trong số các ung thư gây tử vong ở nam giới, chỉ sau ung thư phổi. Tại Việt Nam, ung thư tuyến tiền liệt nằm trong top 10 bệnh ung thư thường gặp với xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Điều đáng lo ngại là phần lớn trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn (80-85%), khiến việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và hiệu quả hạn chế hơn.

Phát hiện sớm, cơ hội "vàng" để chữa khỏi

Thực tế, ung thư tuyến tiền liệt hoàn toàn có thể phát hiện sớm thông qua các biện pháp tầm soát. Những trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn đầu thường có tiên lượng rất tốt, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Các ca phát hiện sớm chủ yếu đến từ việc khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường. Một số biểu hiện có thể gặp gồm tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, bí tiểu hoặc tiểu ra máu. Ngoài ra, siêu âm có thể phát hiện những tổn thương như vôi hóa ở tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, do bệnh tiến triển chậm và thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, nhiều người chủ quan, không đi khám định kỳ, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm "vàng" để điều trị.

Theo PGS Phương khi phát hiện muộn, ung thư có thể đã di căn đến xương, hạch hoặc các cơ quan khác như phổi, gan. Lúc này, người bệnh phải đối mặt với quá trình điều trị kéo dài, chi phí lớn và hiệu quả không cao. Dù vậy, so với nhiều loại ung thư khác, ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn muộn vẫn có tiên lượng tốt hơn nếu được điều trị đúng cách.

Nhóm người cần đi tầm soát sớm

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính khiến ung thư tuyến tiền liệt vẫn có tỷ lệ tử vong cao là nhận thức cộng đồng còn hạn chế. Nhiều nam giới chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ hoặc e ngại khi gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiết niệu, sinh dục.

Theo PGS Phương, ung thư tuyến tiền liệt không phải là "án tử" nếu được phát hiện kịp thời. Điều quan trọng là người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe và không bỏ qua các dấu hiệu bất thường.

Để phát hiện sớm, các chuyên gia nhấn mạnh, việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cần được thực hiện có chọn lọc, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Cụ thể:

- Nam giới từ 45 tuổi nên bắt đầu tầm soát nếu có nguy cơ cao, nhất là khi có cha hoặc anh/em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt.

- Với nhóm nguy cơ rất cao (gia đình có ít nhất hai người thân trực hệ mắc bệnh khi còn trẻ) thì việc tầm soát có thể bắt đầu từ 40 tuổi.

Xét nghiệm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong máu là phương pháp phổ biến để sàng lọc. Tùy theo kết quả, khoảng cách giữa các lần kiểm tra sẽ khác nhau. Nếu PSA dưới 2,5 ng/mL, người bệnh có thể xét nghiệm lại sau mỗi 2 năm. Nếu PSA trên 2,5 ng/mL, họ nên thực hiện sàng lọc hằng năm để theo dõi sát hơn.

Các chuyên gia nhìn nhận, trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ rệt, việc chú trọng chăm sóc sức khỏe nam giới, đặc biệt ở nhóm trung niên và cao tuổi, được xem là chìa khóa để giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do ung thư tuyến tiền liệt.