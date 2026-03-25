Chiều 25/3, Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với Công ty Carebot ((Cộng hòa Séc) nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào y tế, đặc biệt trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Carebot là giải pháp AI hỗ trợ bác sĩ đọc chính xác hơn các phim chụp X-quang phổi, xương... góp phần phát hiện sớm nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư phổi. Ứng dụng này đã được triển khai tại châu Âu.

Tại buổi làm việc, trước những băn khoăn của lãnh đạo các bệnh viện về vấn đề bảo mật dữ liệu và độ chính xác của phần mềm, đại diện Carebot khẳng định hệ thống chỉ sử dụng hình ảnh chụp để phân tích, không thu thập thông tin cá nhân của người bệnh. Đồng thời, phần mềm được cài đặt tại Việt Nam nên dữ liệu không rời khỏi lãnh thổ.

Về hiệu quả chuyên môn, các chỉ số thể hiện độ chính xác như: Phát hiện nốt bất thường ở phổi có độ nhạy 95,2% và độ đặc hiệu 91,7%; phát hiện xẹp phổi đạt độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 93,3%. Đặc biệt, ứng dụng phân tích ảnh chụp CT não bằng AI có thể phát hiện bất thường với độ chính xác lên tới 99%.

Dẫn chứng trường hợp một phụ nữ 73 tuổi đến chụp nhũ ảnh định kỳ tại Kernspinzentrum (Hamburg) sau khi xuất hiện triệu chứng đau vú mới, ứng dụng AI đã phát hiện dấu hiệu biến dạng cấu trúc nhỏ ở vú trái.

Ở tư thế MLO, tổn thương gần như không quan sát được, có thể do nằm sâu phía sau, sát cơ ngực. Tuy nhiên, cảnh báo từ AI đã giúp bác sĩ tập trung đánh giá kỹ hơn. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định các bước chẩn đoán tiếp theo và kết quả xác định ung thư biểu mô vú trái.

Trước mắt, Carebot sẽ hỗ trợ các bệnh viện tại Hà Nội dùng thử miễn phí trong 3 tháng nếu có nhu cầu. Sau thời gian này, việc sử dụng sẽ tính phí theo hai hình thức: Trả theo số lượng phim hoặc theo gói dịch vụ hàng năm.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết, toàn thành phố hiện có 126 bệnh viện, trong đó ngành y tế quản lý gần 100 cơ sở, gồm 42 bệnh viện công lập và số còn lại là tư nhân.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với những công nghệ mới như AI, các bệnh viện công lập sẽ gặp khó khăn trong việc thẩm định giá và lựa chọn hình thức thuê hay mua do vướng mắc cơ chế tài chính.

Vì vậy, trước mắt Sở Y tế Hà Nội đề xuất triển khai thí điểm miễn phí trong 3-6 tháng tại các bệnh viện công có nhu cầu đăng ký sử dụng. Sau thời gian thử nghiệm, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp tục đàm phán và có thể mở rộng triển khai, tiến tới giới thiệu giải pháp này cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn.