Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 55 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan.

Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2018–2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỷ đồng từ các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cho là phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền hơn 94 tỷ đồng mà các chuyên viên đã nhận hối lộ, đồng thời bị buộc nộp lại hơn 43 tỷ đồng – số tiền mà cơ quan điều tra xác định bị can đã chiếm đoạt để sung công quỹ nhà nước.

Quá trình điều tra vụ án, để bảo đảm thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên loạt bất động sản của ông Nguyễn Thanh Phong.

Các tài sản bị kê biên gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số U04-L21, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội, với diện tích 100m².

Ông Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành lệnh kê biên tài sản đối với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 311, tờ bản đồ số 207, diện tích 2.460,8m² (đất trồng cây lâu năm), thuộc xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Theo cơ quan điều tra, thửa đất này gồm 400m² đất ở tại nông thôn và 1.962,8m² đất trồng cây lâu năm; toàn bộ đã bị kê biên để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành lệnh kê biên thửa đất có diện tích 6.708,3 m² tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 310, diện tích 400m², cũng thuộc xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Liên quan vụ án, bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ. Để bảo đảm thi hành án, cơ quan điều tra đã kê biên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một căn hộ chung cư tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội của bà Nga.

Bị can Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị kê biên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một căn hộ chung cư ở Trung Yên Plaza, khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Trong khi đó, bị can Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cũng bị kê biên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.