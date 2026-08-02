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Hãng thông tấn WANA của Iran đưa tin các cơ sở năng lượng quan trọng nhất thế giới ở các nước Ảrập và Israel đang nằm trong tầm ngắm của các tên lửa chính xác và có sức tàn phá khủng khiếp của Iran.

Mỏ dầu Ghawar ở Ảrập Xêút

Ghawar là xương sống của ngành sản xuất dầu mỏ Ảrập Xêút. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại mỏ dầu này đều có thể đe dọa hơn 5% tổng nguồn cung năng lượng của thế giới.

Các cơ sở Abqaiq và Khurais ở Ảrập Xêút

Đây là trái tim của hệ thống xuất khẩu dầu mỏ Ảrập Xêút, có nhiệm vụ ổn định dầu thô khai thác từ các mỏ Ghawar, Khurais và Shaybah trước khi đưa đi xuất khẩu.

Abqaiq cũng là đầu mối trung chuyển duy nhất với lưu lượng hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu cơ sở này bị hư hại, không chỉ hoạt động xuất khẩu dầu của Ảrập Xêút bị ảnh hưởng mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng của ngành hóa dầu, các nhà máy điện trong nước và các nhà máy khử mặn nước biển.

Nhà máy lọc dầu Ruwais và mỏ dầu Zakum ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE)

Zakum là mỏ dầu ngoài khơi lớn thứ hai thế giới, với sản lượng xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Mỏ khí North Dome và các cơ sở LNG Ras Laffan (Qatar)

North Dome là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% trữ lượng khí đốt đã được chứng minh của toàn cầu.

Trong khi đó, Ras Laffan là cảng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng nhất thế giới, đảm nhiệm khoảng 20% tổng khối lượng thương mại LNG toàn cầu.

Mỏ dầu Burgan ở Kuwait

Burgan là mỏ dầu lớn nhất của Kuwait với trữ lượng ước tính khoảng 67 tỷ thùng. Đây cũng là một trong những mỏ dầu chủ chốt của nước này. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng gần đây, nếu mỏ này ngừng hoạt động, sản lượng khai thác của Kuwait sẽ bị giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Nhà máy lọc dầu Sitra và các cơ sở Al-Ma'ameer tại Bahrain

Do phụ thuộc lớn vào các cơ sở này, Bahrain được xem là quốc gia dễ bị tổn thương nhất trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trước các nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Các mỏ khí Leviathan và Tamar ở Israel

Leviathan là mỏ khí đốt lớn nhất của Israel, trong khi Tamar là mỏ khí đốt lớn thứ hai của nước này. Hai mỏ này giữ vai trò then chốt trong hoạt động khai thác và cung ứng khí đốt của Israel.