Theo hãng tin Anadolu và đài CNN, người đứng đầu nước Mỹ nói Israel đã tham gia cam kết này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định các bên đã thống nhất về các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng, trong đó bao gồm việc mở lại ngay lập tức, hoàn toàn và đầy đủ eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Ông Trump cho biết đã quyết định hủy cuộc tấn công vì lợi ích tương lai của thế giới và cũng vì sự tồn tại của một Iran thành công, thịnh vượng. Nhà lãnh đạo này nói thêm quyết định trên phụ thuộc vào việc các bên có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.

"Mỹ đã sẵn sàng hoàn toàn và có thể hành động chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran với mức độ sức mạnh và uy lực quân sự chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", Tổng thống Trump nhấn mạnh. Ông cũng cho biết Israel đã đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công và kêu gọi các bên bắt tay vào việc hoàn tất thỏa thuận.

Ông Trump tuyên bố như vậy trong bối cảnh Mỹ không thực hiện cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong vài ngày qua.

Hãng CBS News trước đó đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tấn công chung vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, với khả năng các cuộc oanh tạc sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đợt tấn công này có thể là một trong những lần dữ dội nhất trong suốt chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel.