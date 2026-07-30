Iran phóng tên lửa. Ảnh: WANA

Hãng Anadolu đưa tin, đây là ngày thứ tư liên tiếp Jordan phải đối phó với các cuộc tấn công từ phía Iran. Trước đó, nước này đã bắn hạ 5 tên lửa hôm 29/7, một máy bay không người lái (UAV) hôm 28/7 và hai UAV hôm 27/7.

Không có thương vong nào được ghi nhận trong cuộc tấn công mới nhất.

Quân đội Jordan cho biết họ luôn sẵn sàng ở mức cao nhất để kiên quyết đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào” nhắm vào an ninh và người dân.

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ đã phát động một đợt tấn công mới mạnh mẽ vào Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan hôm 27/7.

CENTCOM siết bảo mật sau khi video từ căn cứ Mỹ lan truyền

Trong một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, mới đây Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper, đã cảnh báo các quân nhân Mỹ không đăng tải video, hình ảnh hoặc bài viết liên quan đến các cuộc tấn công của Iran lên mạng xã hội. Theo ông, Tehran có khả năng đánh giá gần như theo thời gian thực mức độ thành công của các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu Mỹ.

Trong thư gửi binh sĩ ngày 28/7, ông Cooper nhấn mạnh rằng việc để lộ thông tin trên mạng có thể phải trả giá bằng sinh mạng của quân nhân Mỹ và dân thường tại các quốc gia vùng Vịnh bị nhắm mục tiêu. Ông yêu cầu toàn bộ lực lượng tăng cường tuân thủ các quy định về an ninh tác chiến (OPSEC).

Cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều video do binh sĩ Mỹ quay tại các căn cứ trong khu vực. Các đoạn phim cho thấy cảnh hỗn loạn và những hư hại rõ rệt tại cơ sở quân sự, trái ngược với các nỗ lực kiểm soát thông tin liên quan đến thương vong và thiệt hại của Mỹ.

Theo các nguồn tin, tình hình nghiêm trọng đến mức quân đội Mỹ có thể yêu cầu binh sĩ đang triển khai tại Trung Đông giao nộp điện thoại cá nhân. Tại Jordan, nơi liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Iran, một số quân nhân Mỹ đã được thông báo rằng điện thoại thông minh của họ sẽ bị thu giữ trong những ngày tới.