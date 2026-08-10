Cụ thể, với thí sinh nữ, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa khu vực miền Nam của Học viện Quân y cùng có mức điểm chuẩn 29,76, cao nhất năm nay.

Mức thấp nhất là 21,5 áp dụng với thí sinh nam miền Nam tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Điểm chuẩn vào các trường quân đội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Bộ Quốc phòng giao 23 trường quân đội tuyển sinh hơn 5.400 chỉ tiêu, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính, được chấm điểm tự động và biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi hoặc hết thời gian làm bài.

Kết quả bài thi sẽ được các trường quân đội sử dụng xét tuyển cùng với các phương thức khác như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.