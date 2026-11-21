Hà Nội đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh cấp tiểu học, trong khi Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên có chính sách hỗ trợ riêng cho một số nhóm học sinh.

TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện, trong đó thành phố dự kiến từ năm 2027 sẽ hỗ trợ tiền ăn bán trú với mức tối đa 35.000 đồng/suất. Thời gian hỗ trợ là 180 ngày/năm học, tương đương tối đa 6,3 triệu đồng/học sinh/năm học.

Nhóm được ưu tiên gồm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân và học sinh tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.

Thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng chính sách theo hướng có thể hỗ trợ 50% hoặc miễn phí toàn bộ tiền ăn bán trú cho tất cả học sinh từ năm học 2027-2028, tùy khả năng cân đối ngân sách.

Trước TPHCM, Hà Nội đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú từ năm học 2025-2026. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, có 99,86% số cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú với hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng, chiếm gần 84% tổng số học sinh tiểu học toàn thành phố.

Năm học 2026-2027 là năm thứ hai Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú và mức hỗ trợ đã được nâng lên.

Theo đó, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

Riêng 6 nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày, tăng 10.000 đồng so với mức cũ. Các nhóm này gồm học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Minh Châu; thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật, thuộc diện bảo trợ xã hội và một số nhóm con của người có công theo quy định.

Suất cơm bán trú của học sinh tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: PHCC

Ngoài ra, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng cũng đã triển khai các chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, tập trung vào trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Quảng Ninh, địa phương này dành khoảng 188,1 tỷ đồng mỗi năm học để hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí tổ chức bữa ăn. Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non và học sinh tiểu học thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các nhóm yếu thế.

Cụ thể, với nhóm thuộc diện thụ hưởng, trẻ mầm non được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng, học sinh tiểu học được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng.

Theo UBND tỉnh, việc hỗ trợ đồng thời tiền ăn và điều kiện tổ chức bữa ăn giúp các trường duy trì dạy học hai buổi mỗi ngày, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các vùng.

Tại Thái Nguyên, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh quản lý được hỗ trợ 468.000 đồng/tháng tiền ăn. Mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh khuyết tật bán trú tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là 360.000 đồng/tháng; học sinh khuyết tật ở nội trú tại trung tâm được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, Đà Nẵng hỗ trợ từ 400.000 đến 1 triệu đồng/tháng cho học sinh các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới đất liền trên địa bàn, tối đa 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, thành phố có chính sách hỗ trợ nội trú riêng đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số đã tham gia học tiếng Việt trước khi vào chương trình chính khóa. Các em được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn.