Đề xuất này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non, do Bộ GD-ĐT gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục sẽ thuộc diện hưởng chính sách nếu có cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đang làm việc tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động và được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Mức hỗ trợ là 160.000 đồng/trẻ/tháng.

So với Nghị định 105, dự thảo bổ sung trẻ em là con người lao động làm việc tại cụm công nghiệp, nhằm đồng bộ với chính sách tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh xây dựng, phù hợp với ngân sách địa phương, sau đó trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định để áp dụng.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp cho trẻ, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động. Các cơ sở có ít nhất 30% trẻ là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc địa bàn có nhiều lao động sẽ thuộc diện được hỗ trợ.

Các cơ sở này được đề xuất hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần, gồm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Mức hỗ trợ tối thiểu là 20 triệu đồng với mỗi cơ sở.

UBND cấp tỉnh xác định các xã có nhiều lao động làm căn cứ thực hiện chính sách.

Hằng năm, UBND cấp xã lập danh sách các cơ sở đủ điều kiện, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi cơ quan tài chính cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền để tham mưu bố trí ngân sách.

Sau khi được phê duyệt kinh phí, UBND cấp xã xây dựng phương án hỗ trợ, đồng thời kiểm tra việc sử dụng kinh phí bảo đảm đúng quy định.