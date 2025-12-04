Chiều nay (4/12) tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin, thời gian qua, thành phố đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương trong vùng, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai nhằm thúc đẩy tiến trình đầu tư loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, giúp tăng cường kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo kế hoạch, ngày 19/12, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên. Sau đó, sân bay này sẽ chính thức vận hành thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành dự kiến sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đại diện Sở Xây dựng, hiện có 6 dự án đường bộ lớn đang được triển khai để tạo mạng lưới liên hoàn đến sân bay.

Cụ thể, Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng, TPHCM và Đồng Nai là cơ quan chủ quản, phấn đấu hoàn thành vào tháng 12/2025.

Tiếp theo, cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành cũng đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026, ngoại trừ cầu Long Thành sẽ hoàn thành muộn hơn vào quý 1/2027.

Đặc biệt, đường Vành đai 3, một trục kết nối huyết mạch, được TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh phối hợp triển khai, sẽ thông xe kỹ thuật 30,5km ngay trong năm 2025. Phần còn lại 39,5km cũng được dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/6/2026, khớp với thời điểm sân bay Long Thành đi vào vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng tỉnh lộ 25C (Đồng Nai chủ quản) đã hoàn thành 7,6km, đang thi công khoảng 6,4km, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Về lâu dài, dự án đường Vành đai 4 (dài 206km) đang được chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công tháng 6/2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Khẩn trương hình thành 3 hành lang metro đến sân bay

Không chỉ tập trung vào đường bộ, lĩnh vực đường sắt cũng được coi là yếu tố then chốt để phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics.

Bộ Xây dựng đang chủ trì chuẩn bị đầu tư: tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (khởi công cuối năm 2026, hoàn thành 2035) và tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu.

Về phía TPHCM, tuyến đường sắt hàng hóa kết hợp hành khách từ Bàu Bàng – Cái Mép cũng được đặt mục tiêu khởi công năm 2027, hoàn thành trước năm 2035.

Metro Bến Thành - Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM đã vận hành vào cuối năm 2024.

Đặc biệt đối với giao thông đô thị, TPHCM đã xác định 3 hành lang tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, tất cả cùng phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Hành lang thứ nhất bao gồm tuyến metro số 2 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Đoạn Bến Thành - Tham Lương đang được triển khai bằng vốn đầu tư công, dự kiến khởi công trước Đại hội Đảng lần thứ XIV và hoàn thành vào năm 2030.

Đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành: ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành thành loại hình đường sắt đô thị và giao TPHCM chủ trì triển khai đầu tư. Thành phố phấn đấu khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Hành lang thứ hai là tuyến metro số 6, kết nối từ Tân Sơn Nhất - Phú Hữu - Thủ Thiêm - Long Thành. Trong đó, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu được ưu tiên xây dựng sớm để kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, dự kiến khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Hành lang thứ ba cũng thuộc tuyến metro số 6, kết nối với metro số 1, sau đó kéo dài đến trung tâm hành chính mới của Đồng Nai và sân bay Long Thành. TPHCM sẽ là cơ quan chủ quản của tuyến metro số 6, trong khi Đồng Nai chịu trách nhiệm triển khai đoạn kéo dài tuyến metro số 1. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ hành lang này cũng được đặt ra vào năm 2030.