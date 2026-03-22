Lộ thêm mảng tối của Shark Bình sau thập kỷ nổi danh cùng ‘chiếc ví bí ẩn’

Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh “Shark Bình” trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, khoảng 150 bị hại đã chuyển hàng trăm tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Đây được xem là một phần trong tổng số hơn 1.300 tỷ đồng mà Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt.

Ngoài vụ án này, Shark Bình hiện đang bị tạm giam để điều tra trong một vụ án khác với ba tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Hai bố con Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị bắt

Cha con ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố về tội khai thác trái phép quặng Apatit và che giấu doanh thu...

Hóa chất Đức Giang là một trong những doanh nghiệp lâu đời trong ngành hóa chất Việt Nam, với tiền thân thành lập từ năm 1963. Sau quá trình cổ phần hóa (2003) và đặc biệt là giai đoạn hậu thoái vốn Nhà nước năm 2021, doanh nghiệp này đã bước vào thời kỳ tăng trưởng bùng nổ.

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp với dư bán gần 29 triệu đơn vị sau khi Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Trước khi bị bắt, ông Đào Hữu Duy Anh, con trai ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - đã có quá trình gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và giữ nhiều vị trí quan trọng.

Grab Việt Nam thông tin về vụ việc liên quan nhạc sĩ Minh Khang

Chiều 18/3, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam đã thông tin với PV VietNamNet về vụ việc có liên quan tới nhạc sĩ Minh Khang.

Grab Việt Nam đã nói lý do về việc phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế trong vụ việc liên quan tới nhạc sĩ Minh Khang.

Ông Vũ Thế Phiệt bị bắt, ACV bổ nhiệm quyền Chủ tịch

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật thay ông Vũ Thế Phiệt, từ 17/3. Trước đó, ông Khiên đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT của ACV.

Cùng ngày, ACV cũng miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, có hiệu lực từ 17/3.

Ngân hàng thu giữ tài sản của đại gia nguyên phụ liệu may mặc An Phước

Ngân hàng MSB vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng là CTCP Đầu tư Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước (Công ty An Phước).

Lý do thu giữ là do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết.

Tài sản thu giữ là Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Ngân hàng 'khai tử' nickname tài khoản từ 1/4

Từ ngày 1/4/2026, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên Căn cước công dân/Thẻ Căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản (hay còn gọi là iNick).

Các ngân hàng cho biết, việc chấm dứt dịch vụ tài khoản nickname không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi.

Bộ Tài chính lấy ý kiến 5/7 hồ sơ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa, loại 2 hồ sơ

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trong 7 hồ sơ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đánh giá 5 hồ sơ hợp lệ. Đáng chú ý có doanh nghiệp do Sun Group góp vốn chi phối, trong khi 2 hồ sơ bị loại.

Cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, tài sản tỷ phú Việt giảm tỷ USD

Cổ phiếu giảm mạnh trên diện rộng trong bối cảnh giá xăng dầu tăng vọt khi cuộc chiến tại Trung Đông vẫn nóng rực. Kết phiên 20/3, VN-Index giảm tới 51,32 điểm, tương đương 3,02%, xuống còn 1.647,81 điểm – mức thấp nhất trong hơn 3 tháng và cũng là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tương ứng với đường trung bình 200 ngày (MA200).

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư cá nhân mà còn tác động trực tiếp tới khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam, khi phần lớn tài sản của họ gắn liền với cổ phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước muốn có cơ chế tín dụng mới cho các dự án lớn ở Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 1/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng.

Theo dự thảo, mức cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng không vượt quá 38%, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không vượt quá 52% vốn tự có của ngân hàng để cho vay các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.