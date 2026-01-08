Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14. Ảnh: Cnet

ThinkPad X1 Carbon mới nhất là ví dụ điển hình nhất cho các thiết kế mô-đun hóa đang xuất hiện tại CES. Sản phẩm giới thiệu thiết kế Space Frame của Lenovo, cho phép không chỉ tháo nắp dưới để tiếp cận các linh kiện bên trong mà còn cả bàn phím để tiếp cận bo mạch chủ hai mặt. Hầu hết các thành phần đều dễ dàng tiếp cận và thay thế, bao gồm pin, bàn phím, quạt, loa - thậm chí cả các cổng USB. Đáng tiếc là RAM bị hàn chết vào bo mạch chủ giống như hầu hết các laptop ngày nay và người dùng không thể tự thay thế.

X1 Carbon sử dụng bộ xử lý Core Ultra X7 Series 3 thuộc dòng Panther Lake mới của Intel, thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như mẫu ThinkPad 2-trong-1 của Lenovo áp dụng thiết kế Space Frame có thể được tham khảo thêm.

Dell XPS 14 và XPS 16

Dell "hồi sinh" dòng laptop XPS trứ danh chỉ sau một năm. Ảnh: Cnet

Phản ứng thị trường đã không mấy tích cực với cuộc đại tu laptop quy mô lớn của Dell vào năm ngoái, khi công ty xóa bỏ các thương hiệu Inspiron, Precision, Latitude và XPS. Đây là những cái tên đồng nghĩa với máy tính Dell, vì vậy việc dư luận tỏ ra khó chịu là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, Dell đã nhận ra sai lầm lớn và thông báo mang XPS 14, XPS 16 trở lại. Các mẫu laptop XPS mới kết hợp thiết kế quen thuộc với thông số kỹ thuật bên trong được cập nhật. Những máy tính này có thể chứa chip Intel mới nhất, màn hình OLED độ phân giải lên đến 3.200x2.000 pixel cùng dung lượng RAM và lưu trữ dồi dào.

Acer Swift Edge 14 AI và Swift Edge 16 AI

Acer Swift Edge 14 AI và Swift Edge 16 AI. Ảnh: Acer

Acer nổi tiếng với việc mang lại nhiều giá trị trong một mức giá phải chăng, điều đó tiếp tục được thể hiện tại CES 2026. Phiên bản mới nhất của Swift Edge đã nhận được các chỉnh sửa thông số kỹ thuật bên trong: cả phiên bản 14 và 16 inch đều có thể trang bị CPU Intel Core Ultra 9 386H, RAM 32 GB và dung lượng lưu trữ 1 TB.

Nhưng chính khung máy của Swift Edge 14 AI và Swift Edge 16 AI mới khiến sản phẩm trở nên nổi bật như một lựa chọn laptop giá cả phải chăng đáng lưu tâm. Các phiên bản mới mỏng nhưng chắc chắn. Acer đã kết hợp hợp kim thép không gỉ-magie vào khung máy cho bản cập nhật này, làm cho Swift Edge 14 AI và Swift Edge 16 AI mạnh hơn và nhẹ hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.

HP EliteBoard G1a

Về mặt kỹ thuật, HP EliteBoard G1a không phải là laptop nhưng đây là một máy tính di động đặt vừa trong lòng người dùng và là một ý tưởng thực sự thú vị.

HP EliteBoard G1a kết hợp giữa máy tính và bàn phím trong phom dáng nhỏ gọn. Ảnh: HP

EliteBoard G1a kết hợp máy tính và bàn phím thành một thiết bị duy nhất có thể mang đi bất cứ đâu. Để làm việc, chỉ cần cắm EliteBoard vào màn hình và tiếp tục công việc. Máy tính "tàng hình" này có micrô kép và loa, loại bỏ nhu cầu mang theo thiết bị ngoại vi riêng lẻ.

Các thông số kỹ thuật bên trong cũng rất đáng chú ý. EliteBoard có thể chứa CPU AMD Ryzen AI 7 350 PRO 8C với đồ họa tích hợp AMD Radeon 800 series hỗ trợ màn hình 4K ở tần số quét lên đến 60Hz. Nó cũng chứa tới 64GB RAM và 2TB dung lượng lưu trữ hệ thống. HP EliteBoard G1a có thể không phải là "laptop" mạnh nhất xuất hiện tại CES 2026, nhưng là một ý tưởng thực sự mới mẻ, đại diện cho nỗ lực tái định nghĩa về máy tính di động.

Samsung Galaxy Book6 series

Samsung giới thiệu ba laptop mới được xây dựng dựa trên chip Panther Lake của Intel: Galaxy Book6, Book6 Pro và Book6 Ultra. Trọng tâm năm nay là thiết kế mỏng hơn, tản nhiệt được cải thiện và thời lượng pin dài hơn, với tuyên bố từ Samsung về thời gian xem video lên tới 30 giờ trên Book6 Ultra và Pro.

Laptop Samsung Book6 mới của Samsung. Ảnh: Engadget

Galaxy Book6 Ultra 16 inch đứng đầu dòng sản phẩm, với bộ xử lý Intel Core Ultra X9, đồ họa Intel Arc và GPU NVIDIA RTX 50-series, bao gồm các tùy chọn RTX 5070 và RTX 5060. Samsung cho biết Ultra mang lại hiệu suất CPU tốt hơn tới 1,6 lần và đồ họa được cải thiện 1,7 lần so với thế hệ Galaxy Book trước, nhờ buồng hơi rộng hơn và hệ thống quạt kép mới để làm mát GPU.

Cả Book6 Ultra và Book6 Pro đều có màn hình AMOLED 2X 2.880 x 1.800 pixel được nâng cấp với hỗ trợ cảm ứng, tần số quét thích ứng lên đến 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.000 nits. Các laptop này mỏng hơn so với các phiên bản tiền nhiệm, với Ultra dày 15,4mm và Pro là 11,9mm. Samsung đã thêm trackpad xúc giác trên toàn bộ dòng sản phẩm lần đầu tiên. Giá bán và ngày phát hành vẫn chưa được công bố.

ASUS ROG Zephyrus Duo

Thiết kế hai màn hình độc đáo của ASUS ROG Zephyrus Duo. Ảnh: Engadget

ASUS ROG Zephyrus Duo là một chiếc laptop ghép nối hai màn hình 16 inch kích thước đầy đủ với phần cứng chơi game cao cấp. Khác với các hệ thống hai màn hình tập trung vào năng suất, Zephyrus Duo được định vị là một cỗ máy lai được thiết kế để xử lý chơi game, sáng tạo nội dung và đa nhiệm trong một thiết lập di động duy nhất.

Cả hai tấm nền Nebula OLED 16 inch đều hỗ trợ HDR với độ sáng tối đa lên tới 1.100 nits, NVIDIA G-SYNC, đầu vào bút stylus và độ chính xác màu cao. Hiệu suất đến từ bộ vi xử lý Core Ultra mới nhất của Intel kết hợp với GPU NVIDIA RTX 50-series, lên đến RTX 5090.

Zephyrus Duo bao gồm bàn phím không dây có thể tháo rời, chân đế tích hợp và nhiều chế độ sử dụng. Mặc dù nặng tới 2,85kg, ASUS vẫn giữ cho khung máy tương đối mỏng ở mức 0,77 inch và trang bị hệ thống 6 loa, làm mát buồng hơi và nhiều lựa chọn cổng bao gồm Thunderbolt 4, HDMI 2.1 và khe cắm thẻ SD kích thước đầy đủ. Giá bán và ngày ra mắt vẫn chưa được công bố.

ASUS Zenbook S14/S16

ASUS Zenbook S14. Ảnh: Asus

Tất cả các dòng Zenbook S trong năm nay đều có nắp máy làm từ Ceraluminum và ASUS Zenbook S14/S16 không nằm ngoài số đó, mang đến trọng lượng nhỏ gọn chỉ 1,2kg cho dòng Zenbook S14 và 1,5kg cho Zenbook S16.

Cả hai mẫu máy đều sở hữu màn hình cảm ứng 3K ASUS Lumina OLED với tần số quét lên đến 120Hz và độ sáng tối đa 1100 nits. Zenbook S14 được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra, Zenbook S16 trang bị AMD Ryzen AI thế hệ mới với NPU lên đến 50 TOPS, mang đến trải nghiệm Copilot+ PC nhanh và hiệu quả, kết hợp hệ thống tản nhiệt thông minh với hai quạt tản nhiệt cùng khe thoát gió gia công CNC.

HP OmniBook Ultra 14

HP OmniBook Ultra 14. Ảnh: Engadget

Tại CES 2026, HP trình làng laptop cá nhân cao cấp mới, OmniBook Ultra 14, sở hữu thiết kế siêu mỏng nhưng tập trung vào độ bền. Laptop này chỉ dày 0,42 inch và nặng khoảng 1,27 kg nhưng đã vượt qua 20 bài kiểm tra MIL-STD-810 về va đập, rơi và nhiệt độ khắc nghiệt. Thay vì khung nguyên khối truyền thống, HP sử dụng cấu trúc nhôm dập rèn được thiết kế để cải thiện độ bền và khả năng chống uốn cong.

OmniBook Ultra 14 có màn hình OLED 3K và có thể được định cấu hình với bộ nhớ lên đến 64GB và dung lượng lưu trữ 2TB. Người mua có thể chọn giữa bộ xử lý Intel Core Ultra hoặc Snapdragon X2 Elite của Qualcomm, với phiên bản Snapdragon cung cấp NPU mạnh mẽ hơn được đánh giá lên tới 85 TOPS cho khối lượng công việc AI. HP cũng lần đầu thêm buồng hơi vào OmniBook để hỗ trợ hiệu suất bền vững trong khung máy mỏng như vậy.

HP hoàn thiện mọi thứ với bàn di chuột lớn, bốn loa và ba cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 và sạc nhanh. OmniBook Ultra 14 dự kiến sẽ được bán vào cuối tháng này với giá khởi điểm 1.550 USD.