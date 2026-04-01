Một diễn biến mới trong căng thẳng Trung Đông đang khiến giới công nghệ toàn cầu chú ý khi nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, bao gồm Apple và Google, bị IRGC của Iran đưa vào danh sách mục tiêu.

Apple Dubai Mall, một cửa hàng Apple trong khu vực. Ảnh: Apple

Động thái này của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) làm dấy lên lo ngại rằng xung đột khu vực có thể lan sang lĩnh vực công nghệ và tài chính quốc tế.

18 công ty Mỹ vào danh sách mục tiêu

Theo một báo cáo từ CBS News, IRGC đã đăng tải thông điệp trên ứng dụng Telegram, cảnh báo sẽ tấn công các địa điểm của những công ty công nghệ và tài chính Mỹ tại Trung Đông.

Trong bài đăng, lực lượng này liệt kê tổng cộng 18 doanh nghiệp, bao gồm nhiều “ông lớn” công nghệ như Apple, Microsoft, Intel, Meta, IBM, Nvidia, Cisco…

Danh sách còn mở rộng sang lĩnh vực tài chính và công nghiệp, với J.P. Morgan, hãng xe điện Tesla và nhà sản xuất máy bay Boeing.

Điều này cho thấy Iran không chỉ nhắm vào công nghệ mà còn cảnh báo toàn bộ hệ sinh thái kinh tế Mỹ tại khu vực.

Trong thông điệp, IRGC sử dụng ngôn từ cứng rắn khi gọi các công ty như Apple và Google là “những thực thể khủng bố”.

Lực lượng này cảnh báo nhân viên làm việc tại các văn phòng thuộc những doanh nghiệp bị liệt kê cần rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức để “bảo toàn tính mạng”.

Không chỉ vậy, IRGC còn khuyến cáo người dân sống trong phạm vi một kilomet quanh các cơ sở của những công ty này tại Trung Đông nên sơ tán đến nơi an toàn.

Đây không phải lần đầu tiên Iran đưa ra cảnh báo tương tự. Trước đó trong tháng, IRGC từng tuyên bố rằng “các mục tiêu hợp pháp của Iran đang dần được mở rộng”, ám chỉ khả năng gia tăng các hành động đáp trả.

Iran cáo buộc công ty công nghệ hỗ trợ quân đội Mỹ

Theo tuyên bố của Iran, các doanh nghiệp nằm trong danh sách đang đóng vai trò như “gián điệp” cho Chính phủ Mỹ và hỗ trợ quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

IRGC cho rằng các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI) thực chất là “phần mở rộng” của Chính phủ Mỹ.

Iran lập luận rằng những công ty này cung cấp dữ liệu, công cụ phân tích và hệ thống AI giúp lựa chọn mục tiêu tấn công, từ đó khiến họ trở thành “mục tiêu hợp pháp” theo quan điểm của IRGC.

Những cáo buộc này phản ánh mức độ nghi ngờ ngày càng sâu sắc giữa Tehran và các tập đoàn công nghệ phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh AI và dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự.

Bất chấp lời đe dọa, phản ứng của thị trường tài chính lại khá bình tĩnh. Cổ phiếu Apple vẫn tăng mạnh 7,16 USD, tương đương 2,9%, đóng cửa ở mức 253,79 USD trong phiên giao dịch thường ngày.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu này tiếp tục tăng thêm 1,20 USD, kết thúc ngày ở mức 254,99 USD.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư chưa đánh giá cao rủi ro ngắn hạn từ các tuyên bố của Iran, hoặc tin rằng những đe dọa này khó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh toàn cầu của Apple.

Cùng ngày, phía Mỹ cho biết họ đã chuẩn bị các biện pháp nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động tấn công nào từ IRGC.

Dù Iran không sở hữu tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, giới chức vẫn lo ngại khả năng xảy ra các hành vi phá hoại hoặc khủng bố nhằm vào cơ sở của doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài hoặc thậm chí trên đất Mỹ.

Tình hình này cho thấy ranh giới giữa công nghệ, kinh tế và an ninh quốc gia đang ngày càng mờ đi. Khi các tập đoàn công nghệ trở thành một phần của hạ tầng chiến lược toàn cầu, họ cũng đối mặt với những rủi ro địa chính trị chưa từng có.

(Theo The Straits Times, PhoneArena)