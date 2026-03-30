Trong khi những tiếng nổ từ tên lửa và máy bay chiến đấu đang định hình lại bản đồ thực địa tại Trung Đông, một cuộc chiến khác âm thầm nhưng tàn khốc không kém đang diễn ra trên các bảng mạch và dòng lệnh. ‘Mặt trận thứ hai’ - không gian mạng, đã chính thức khai hỏa, biến những cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Mỹ, Israel và Iran thành những mục tiêu bị tấn công không ngừng nghỉ bởi hàng nghìn chiến dịch kỹ thuật số tinh vi.

‘Mặt trận thứ hai’ sinh tử đã chính thức khai hỏa trong xung đột Mỹ-Israel-Iran. Ảnh: socradar.io

Trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang từ cuối tháng 2/2026 với Chiến dịch Epic Fury, một mặt trận hoàn toàn khác đã âm thầm mở ra trên không gian mạng.

Hàng nghìn cuộc tấn công mạng do các nhóm ủng hộ Iran thực hiện nhắm thẳng vào hạ tầng Mỹ, Israel và khu vực Trung Đông, biến cyber warfare thành 'second front' - mặt trận thứ hai, không kém phần nguy hiểm so với bom đạn và tên lửa.

Đây không còn là chiến tranh truyền thống mà là cuộc chiến công nghệ, nơi mọi máy chủ, bệnh viện, doanh nghiệp và thậm chí hộp thư cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu.

Xung đột cyber trong giai đoạn này bắt nguồn từ sự kết hợp giữa khả năng sẵn có của các nhóm hacker Iran và động lực trả đũa trực tiếp sau các cuộc không kích vật lý.

Người dân Israel tìm đến các hầm trú ẩn trước các cuộc tấn công tên lửa của Iran. Ảnh: The New York Times

Theo ghi nhận từ các tổ chức an ninh mạng quốc tế, chỉ trong vòng một tháng kể từ khi chiến dịch quân sự khởi động, đã có gần 5.800 cuộc tấn công mạng được phát hiện nhằm vào các tổ chức tại Mỹ, Israel và Trung Đông.

Những cuộc tấn công này không ngẫu nhiên mà tập trung vào hai hình thức chính: xâm nhập gián điệp (spyware) và phá hoại hệ thống (disruptive attacks).

Spyware được triển khai để thu thập dữ liệu tình báo dài hạn, trong khi các cuộc tấn công phá hoại nhắm vào bệnh viện, cơ sở hạ tầng năng lượng và mạng lưới tài chính, gây gián đoạn dịch vụ thực tế cho dân thường.

Công nghệ đứng sau mặt trận thứ hai này cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao. Các nhóm hacker Iran không còn dùng công cụ thô sơ như DDoS đơn giản mà đã chuyển sang chuỗi tấn công đa giai đoạn: khai thác lỗ hổng zero-day trong phần mềm quản lý bệnh viện, tiêm mã độc qua chuỗi cung ứng phần mềm và sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây bị xâm nhập để che giấu nguồn gốc.

Một đặc điểm nổi bật là sự kết hợp giữa tấn công mạng và chiến tranh thông tin, nhiều chiến dịch được che giấu dưới lớp vỏ 'hacktivist' để tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến khó phân biệt đâu là hoạt động nhà nước, đâu là hoạt động cá nhân.

Điều này khiến việc quy trách nhiệm trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, đồng thời buộc các quốc gia phải đầu tư mạnh vào công nghệ phòng thủ chủ động thay vì chỉ phản ứng sau khi bị tấn công.

Từ góc nhìn công nghệ, cyber front đang chứng minh một quy luật mới của chiến tranh hiện đại: không gian mạng không còn là phụ trợ mà đã trở thành mặt trận song song, đôi khi còn quan trọng hơn mặt trận vật lý.

Khi tên lửa bay trên bầu trời Tehran hay Tel Aviv, thì hàng loạt hệ thống máy tính ở cách đó hàng nghìn kilomet cũng đang bị bẻ khóa.

Trang web được sử dụng bởi Handala, một nhóm tin tặc liên kết với Iran, nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel. Ảnh chụp màn hình.

Hậu quả không chỉ dừng ở thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người, ví dụ như gián đoạn hệ thống bệnh viện có thể làm chậm trễ cấp cứu hoặc rò rỉ dữ liệu bệnh nhân.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định rằng mô hình này sẽ trở thành chuẩn mực trong mọi xung đột lớn tương lai: bất kỳ cuộc chiến nào cũng tự động mở ra 'second front' trên digital battlefield.

Xung đột Mỹ-Israel-Iran năm 2026 đã chính thức nâng tầm cyber warfare từ vai trò hỗ trợ lên thành mặt trận chiến lược độc lập.

Với công nghệ ngày càng tiên tiến và số lượng tấn công tăng vọt, các quốc gia không chỉ cần vũ khí vật lý mà còn phải sở hữu khả năng phòng thủ và phản công mạng ngang tầm. Đây là bài học công nghệ rõ ràng nhất mà thế giới đang chứng kiến ngay lúc này.

(Theo ABC News, We Know Cyber, Anomali, CircleID và SOCRadar)