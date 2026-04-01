Nga vừa công bố nguyên mẫu vệ tinh radar SAR (Synthetic Aperture Radar) “mắt thần” có khả năng quan sát Trái Đất xuyên qua mây dày đặc, ban đêm và điều kiện thời tiết xấu. Hệ thống không chỉ thu thập dữ liệu độc lập mà còn kết nối trực tiếp với drone và xử lý tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hứa hẹn thay đổi hoàn toàn khả năng giám sát thời gian thực. Tuy nhiên, đằng sau những ưu điểm kỹ thuật công nghệ vượt trội là những hạn chế rõ rệt về quy mô triển khai và tiềm ẩn rủi ro quân sự khi công nghệ này được chia sẻ với các đối tác.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, “mắt thần” thuộc dòng vệ tinh radar SAR (Synthetic Aperture Radar) hoạt động ở băng tần S-band (Kondor-FKA) hoặc X-band (Obzor-R và các phiên bản nâng cấp).

Độ phân giải đạt 1-2 mét ở chế độ spotlight, 1-3 mét ở stripmap và 5-30 mét ở ScanSAR, với độ rộng quét linh hoạt từ 10 đến 150km.

Phiên bản cải tiến Kondor-FKA-M sắp tới hứa hẹn đẩy độ phân giải xuống còn 0,4 mét.

Vệ tinh sử dụng ăng-ten parabolic gấp gọn 6 mét, cho phép quan sát hai bên quỹ đạo và hoạt động 24/7 bất kể mây mù, khói bụi hay bóng tối.

Đặc biệt, hệ thống được thiết kế để chia sẻ dữ liệu thời gian thực với máy bay không người lái (drone/UAV), sau đó tổng hợp và xử lý tự động bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người dùng chỉ cần gửi một yêu cầu duy nhất là nhận được thông tin từ nhiều nguồn đồng thời.

Xét về ưu điểm công nghệ, “mắt thần” nổi bật với khả năng all-weather observation - điểm vượt trội hoàn toàn so với vệ tinh quang học truyền thống.

Công nghệ SAR cho phép theo dõi liên tục các mục tiêu động như tàu bè, xe cơ giới, thay đổi độ ẩm đất hay thảm thực vật mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mang lại giá trị lớn cho giám sát môi trường, dự báo thiên tai, quản lý tài nguyên và nông nghiệp chính xác.

Việc tích hợp đa nền tảng (vệ tinh + drone + AI) tạo nên hệ sinh thái dữ liệu liền mạch, giảm thời gian từ thu thập đến phân tích xuống mức tối thiểu.

Nga cũng đang mở rộng chòm sao Kondor-FKA và Obzor-R, chứng tỏ chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ radar nội địa, giúp Moscow giảm phụ thuộc vào vệ tinh nước ngoài và nâng cao khả năng tự chủ không gian.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại những nhược điểm rõ ràng về mặt kỹ thuật và chiến lược. Độ phân giải SAR dù cao vẫn chưa đạt mức sub-meter như một số hệ thống phương Tây hiện đại và chất lượng hình ảnh phụ thuộc nhiều vào thuật toán xử lý hậu kỳ.

Dự án mới chỉ đang ở giai đoạn nguyên mẫu, chưa được phóng lên quỹ đạo, nên hiệu suất thực tế trên không gian vẫn chưa được kiểm chứng rộng rãi.

Toàn bộ công nghệ phụ thuộc hoàn toàn vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga, khiến việc bảo trì và nâng cấp dễ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt quốc tế.

Đặc biệt, báo cáo từ Wall Street Journal cho thấy Nga đang chia sẻ hình ảnh vệ tinh SAR cùng công nghệ drone với Iran để hỗ trợ nhắm mục tiêu quân sự, biến “mắt thần” thành công cụ tình báo chiến lược.

Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng mà còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa ứng dụng dân sự và quân sự.

“Mắt thần” Made in Russia đại diện cho bước tiến đáng kể của công nghệ SAR Nga nhờ khả năng nhìn thấu mây, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối đa nền tảng.

Đây là giải pháp mạnh mẽ cho giám sát thời tiết xấu và ứng dụng dân sự, nhưng tầm nhìn hạn chế của chòm sao cùng nguy cơ lạm dụng tình báo khiến hệ thống này vẫn chỉ là vũ khí kép, vừa là bước tiến công nghệ vừa là rủi ro chiến lược cần theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh hiện nay.