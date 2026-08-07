Chiều qua, 6/8, lực lượng công an xuất hiện tại khu vực nhà ở của Bùi Xuân Huấn (SN 1985, thường được biết đến với tên gọi 'Huấn Hoa Hồng') ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội nhanh chóng chú ý của dư luận.

Tên tuổi "Huấn Hoa Hồng" lâu nay gắn liền với nhiều ồn ào trên mạng xã hội. Bên cạnh các video livestream và những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội, "Huấn Hoa Hồng" còn được biết đến với việc thường xuyên đăng tải hình ảnh mình và người thân xuất hiện cùng nhiều chiếc siêu xe, xe sang và xe biển số đẹp.

Dưới đây là những mẫu xe từng nhiều lần được "Huấn Hoa Hồng" khoe gây sốt mạng:

"Sống ảo" với VinFast VF 3 biển ngũ quý 9 trị giá 4,4 tỷ đồng

Thời điểm tháng 1/2025, "Huấn Hoa Hồng” chia sẻ hình ảnh chụp cạnh chiếc VinFast VF 3 gắn biển số 51D-999.99 khiến dân mạng “phát sốt”.

Theo kết quả đấu giá được công bố trước đó, biển số 51D-999.99 có giá trúng lên tới 4,13 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá trị bản thân chiếc xe. Khi cộng chi phí mua xe và biển số, tổng giá trị chiếc VF 3 lên tới khoảng 4,4 tỷ đồng, tương đương nhiều mẫu SUV hạng sang cỡ trung trên thị trường.

Ảnh. FBNV

Tuy nhiên, ít lâu sau, đến tháng 11/2025, cộng đồng chơi xe bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 bon bon lăn trên đường phố Hà Nội.

Khi đó, nhiều ý kiến nghi ngờ đây có thể là biển giả, vì ký tự “51D” vốn dành cho xe tải TP.HCM hoặc Huấn “Hoa Hồng” không sở hữu thật, chỉ khoe ảnh để sống ảo.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, cơ quan đăng kiểm xác nhận, chiếc BYD Han gắn biển số 51D-999.99 là biển thật. Chủ sở hữu đã làm thủ tục đăng ký xe tại Hà Nội vào thời điểm tháng 8/2025. Đáng lưu ý, chủ nhân của chiếc biển số đắt đỏ này không phải là Bùi Xuân Huấn- tên thật của "Huấn Hoa Hồng”.

Biển số ngũ quý 9 trên đã được định danh cá nhân gắn với người trúng đấu giá hồi tháng 11/2024. Có thể người chủ này đã từng sở hữu chiếc VF 3 hồi tháng 1/2025, sau đó, thu hồi biển và chuyển sang đăng ký cho chiếc BYD Han.

Mercedes-AMG G63: Quà sinh nhật dành cho vợ gây chú ý

Cuối năm 2023, "Huấn Hoa Hồng" đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh bàn giao một chiếc Mercedes-AMG G63 màu trắng được cho là món quà sinh nhật dành tặng vợ. Hình ảnh chiếc SUV hạng sang xuất hiện cùng biển số 30K-797.97 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe.

Theo thông tin được công bố thời điểm đó, biển số 30K-797.97 đã được đấu giá thành công với mức hơn 440 triệu đồng. Dãy số được nhiều người chú ý vì trùng với năm sinh của vợ "Huấn Hoa Hồng".

Ảnh: FBNV

Mercedes-AMG G63 là mẫu SUV hiệu năng cao nổi tiếng của Mercedes-Benz với động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, công suất hơn 580 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,5 giây. Đây cũng là một trong những mẫu SUV hạng sang được giới doanh nhân và người nổi tiếng tại Việt Nam ưa chuộng. Các xe nhập khẩu tư nhân từng có giá khoảng 15 tỷ đồng tùy thời điểm.

McLaren 720S: Siêu xe gần 15 tỷ đồng kèm gói độ tiền tỷ

Chỉ khoảng hai tuần sau khi chia sẻ về chiếc G63, "Huấn Hoa Hồng" tiếp tục đăng tải hình ảnh chiếc McLaren 720S màu cam vừa được đưa về nhà riêng. Loạt video ghi lại cảnh vận chuyển và nhận xe nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo thông tin từ một showroom kinh doanh siêu xe tại Hà Nội, chiếc McLaren 720S này được sản xuất năm 2018 với giá bán khoảng 14,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, xe còn được trang bị gói nâng cấp ngoại thất của hãng độ TopCar Designs (Nga), có giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV.

McLaren 720S sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 2,9 giây, từng được đánh giá là một trong những siêu xe có hiệu suất vận hành ấn tượng nhất trong phân khúc.

Ảnh: FBNV

Range Rover mạ vàng: Hình ảnh gắn liền với "Huấn Hoa Hồng" nhiều năm

Trước khi xuất hiện cùng các mẫu siêu xe đời mới, "Huấn Hoa Hồng" thường xuyên được nhìn thấy bên cạnh một chiếc Land Rover Range Rover được mạ vàng nổi bật. Đây cũng là chiếc xe xuất hiện với tần suất dày đặc trong nhiều video và hình ảnh của nhân vật này giai đoạn 2018-2022.

Theo những thông tin từng được chia sẻ, chiếc SUV hạng sang được mua với giá khoảng 6,4 tỷ đồng vào năm 2018. Sau đó, xe tiếp tục được đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mạ vàng ngoại thất cùng một khoản chi phí đáng kể nhằm sở hữu biển số đẹp dạng tam hoa.

Range Rover mạ vàng: Hình ảnh gắn liền với Huấn Hoa Hồng nhiều năm. Ảnh: FBNV

Range Rover được xem là dòng SUV hạng sang chủ lực của Land Rover, nổi bật với khả năng vận hành địa hình kết hợp nội thất cao cấp. Tại Việt Nam, đây là một trong những mẫu xe thường xuất hiện trong bộ sưu tập của nhiều doanh nhân và người chơi xe.

Porsche Panamera màu hồng: Chiếc sedan thể thao nổi bật

Một mẫu xe khác cũng nhiều lần xuất hiện cùng vợ chồng "Huấn Hoa Hồng" là chiếc Porsche Panamera màu hồng mang biển số 30H-797.97. Màu sơn cá tính kết hợp biển số đẹp khiến mẫu sedan này từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thời điểm xuất hiện, chiếc Panamera được giới kinh doanh xe định giá trên 5 tỷ đồng tùy phiên bản và trang bị. Đây là dòng sedan thể thao cỡ lớn nổi tiếng của Porsche, kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với không gian dành cho bốn người.

Porsche Panamera màu hồng. Ảnh: FBNV

Tùy từng phiên bản, Porsche Panamera sử dụng động cơ tăng áp V6 hoặc V8, công suất dao động từ hơn 300 đến trên 600 mã lực. Mẫu xe được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành thể thao nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Bộ sưu tập xe máy biển số đẹp

Không chỉ gây chú ý với siêu xe sang, "Huấn Hoa Hồng" còn nhiều lần khoe bộ sưu tập xe máy mang các biển số được giới chơi biển đánh giá cao như ngũ quý 9, ngũ quý 5 hay biển tam hoa.

Chiếc Honda SH mang biển ngũ quý 97B1-999.99 cũng từng gây xôn xao khi tháng 8/2024, "Huấn Hoa Hồng" đăng video cho biết đã mua xe với giá khoảng 490 triệu đồng nhưng sau đó phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng biển số. Vụ việc sau đó được cơ quan công an xác định là tranh chấp dân sự và không khởi tố vụ án hình sự.

Ảnh: FBNV

Trong giới chơi xe, những biển số dạng ngũ quý, tứ quý, tam hoa hay số tiến thường được săn tìm thông qua đấu giá hoặc chuyển nhượng với giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, thậm chí trong nhiều trường hợp còn có giá cao hơn chính chiếc xe gắn kèm. Đây cũng là lý do những hình ảnh về dàn xe biển đẹp của "Huấn Hoa Hồng" từng nhiều lần tạo ra các cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Nguồn ảnh: FBNV