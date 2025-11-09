Thị trường ô tô Việt Nam đang bắt đầu giai đoạn sôi động nhất trong năm. Giữa bức tranh tăng trưởng sôi động của thị trường xe, phân khúc MPV cỡ nhỏ đang trở thành tâm điểm cạnh tranh mới.

Với ưu thế linh hoạt, đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển gia đình lẫn chạy dịch vụ, dòng xe 7 chỗ này đang được các hãng đua nhau tung ưu đãi nhằm giành thị phần.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, bước sang tháng 11, tất cả các mẫu xe MPV cỡ nhỏ đang góp mặt trên thị trường đều được tăng ưu đãi với mức giảm phổ biến từ 40-75 triệu đồng.

Điều này đã kéo giá thực tế của nhiều mẫu MPV xuống mức thấp kỷ lục. Thậm chí có những xe cấu hình 7 chỗ ngồi chỉ còn dưới 500 triệu đồng, ngang với phiên bản thấp của một số mẫu xe SUV cỡ A.

Mitsubishi Xpander – “vua doanh số” phân khúc MPV cỡ nhỏ ghi nhận mức giảm 50-100% lệ phí trước bạ - mức ưu đãi mạnh tay nhất từ đầu năm đến nay.

Trong đó, Xpander MT (bản tiêu chuẩn số sàn) thuộc form đời cũ, sản xuất năm 2024 vừa được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50% lên 100%. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 56 triệu đồng, cùng một số quà tặng từ đại lý có thể quy đổi thêm thành 8-9 triệu đồng.

Như vậy, khách hàng chấp nhận "thiệt" 1 đời để mua Mitsubishi Xpander MT VIN 2024 sẽ chỉ phải bỏ ra khoảng 495 triệu đồng trong thời gian này.

Mitsubishi Xpander bản MT VIN 2024 đang có giá bán thấp nhất từ trước đến nay. Ảnh: MMV

Với phiên bản cao nhất là Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng được nhiều đại lý tiếp tục duy trì mức giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương với 70 triệu trong tháng 11, đưa giá bán thực tế xuống 629 triệu đồng. Phiên bản Xpander AT Premium (giá niêm yết 659 triệu đồng) giảm với mức tương tự, tương đương 66 triệu, đưa giá bán còn khoảng 593 triệu đồng.

Tương tự đối thủ Mitsubishi Xpander, hai mẫu MPV của Toyota là Veloz Cross (giá niêm yết 648-688 triệu) và Avanza Premio (giá niêm yết 548-588 triệu) tiếp tục được hãng xe Nhật Bản miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cùng một số quà tặng hiện vật, tương đương ưu đãi tối đa là 64-75 triệu đồng.

Sau giảm, giá của Veloz Cross chỉ còn khoảng 575–614 triệu đồng tuỳ địa phương đăng ký, trong khi Avanza Premio có giá thực tế khoảng 490–528 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản Avanza số sàn thậm chí còn thấp hơn đối thủ Xpander MT.

Nếu xét về giá bán trong phân khúc này, Hyundai Stargazer mới là cái tên có giá thấp nhất. Mẫu xe 7 chỗ này hiện cũng được các đại lý của Hyundai giảm trực tiếp 50 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống chỉ còn 439–549 triệu đồng. Đáng chú ý, bản "base" Stargazer 1.5 còn có giá ngang hoặc thấp hơn các phiên bản sử dụng số tự động của mẫu xe hatchback cỡ A như KIA Morning (439-469 triệu đồng) hay của chính "người anh em" Hyundai Grand i10 (435-455 triệu đồng).

Trong khi đó, mẫu MPV lai SUV nhập khẩu Suzuki XL7 Hybrid nổi bật với công nghệ mild-hybrid tiết kiệm nhiên liệu cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng, đưa giá thực tế còn khoảng 540 triệu đồng - mức giá bán rẻ nhất từ khi mẫu xe này ra mắt vào tháng 8/2024 đến nay.

Suzuki XL7 chỉ có giá khoảng 540 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở nhóm MPV giá cao hơn, Honda BR-V và KIA Carens cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá nhằm tạo sức hút cho thời gian cao điểm cuối năm. Trong đó, KIA Carens đang được các đại lý THACO-KIA duy trì mức giảm giá khoảng 25-35 triệu đồng.

Cụ thể, KIA Carens phiên bản 1.5G IVT được giảm 35 triệu đồng còn 599 triệu đồng, và phiên bản 1.5G Luxury giảm 25 triệu đồng còn 644 triệu đồng.

Sáng tháng 11, Honda Việt Nam không giảm tiền mặt 25 triệu đồng như tháng trước mà đã điều chỉnh giảm 50-100% lệ phí trước bạ cho mẫu BR-V. Theo đó, BR-V bản L (giá niêm yết 705 triệu) được giảm 100% tương đương với 70 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 635 triệu; còn bản G (giá niêm yết 609 triệu) được giảm với mức 30 triệu, đưa giá bán xuống 579 triệu đồng.

Theo giới chuyên gia, việc các hãng xe đồng loạt giảm giá "kịch sàn" không chỉ là động thái kích cầu đơn thuần mà là chiến lược dài hơi nhằm giữ đà bán hàng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Sau thời gian trầm lắng, các hãng buộc phải điều chỉnh giá và cấu hình sản phẩm để duy trì sức hút giữa sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Nếu trước đây MPV chỉ phải đối đầu trong nội bộ phân khúc, thì nay thị trường đang chứng kiến cuộc “bao vây” từ cả hai hướng: nhóm SUV đô thị cỡ A-B với lợi thế thiết kế hiện đại, gầm cao, kích thước nhỏ gọn phù hợp đi trong phố và các mẫu MPV điện với chi phí sử dụng rẻ, tiếp tục tạo áp lực lên nhóm xe truyền thống.

Trong bức tranh cạnh tranh khốc liệt ấy, người tiêu dùng Việt là bên hưởng lợi rõ rệt – khi chỉ với tầm giá khoảng nửa tỷ đồng đã có thể lựa chọn giữa hàng loạt mẫu xe 7 chỗ tiện nghi, thực dụng và phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau.

Bạn có góc nhìn nào về những mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải.