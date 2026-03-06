Theo báo cáo vừa công bố sáng 6/3 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 49.627 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026. Con số này giảm khá mạnh, ở mức 25,6% so với tháng 1 (với 66.742 chiếc).

Trong số này, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 34.700 chiếc, giảm tới 32,9% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 9,0% so với tháng 2/2025. Tổng cộng 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt 86.400 chiếc ô tô, tăng 24,0% so với cùng kỳ.

Ngược lại với sự sụt giảm mạnh của xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu nguyên chiếc không có nhiều biến động so với những tháng trước đó. Theo số liệu thống kê, ước tính có 14.927 xe được nhập về Việt Nam trong tháng 2 vừa qua với tổng giá trị 359 triệu USD.

Con số này chỉ giảm nhẹ 0,7% về lượng và giảm 7,2% về giá trị so với tháng 1 (với 15.042 chiếc, trị giá 387 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan). So với cùng kỳ năm 2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng 2/2026 giảm 14,9% về lượng và giảm 4,3% về giá trị.

Ngược lại với sự sụt giảm của xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu nguyên chiếc không có nhiều biến động so với những tháng trước đó. Ảnh: Hoàng Hà

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, việc sản lượng ô tô sản xuất trong nước cũng như lượng xe nhập khẩu giảm trong tháng 2 là diễn biến đã được dự báo từ trước. Đây là thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi nhiều nhà máy tạm dừng hoạt động hoặc vận hành cầm chừng, đồng thời hoạt động logistics và thông quan cũng chậm lại.

Tuy nhiên, mức sụt giảm này không gây áp lực đáng kể lên nguồn cung của thị trường. Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu ô tô đã chủ động đẩy mạnh kế hoạch sản xuất, tăng lượng xe tồn kho để đảm bảo nguồn hàng.

Bước sang tháng 3, khi các nhà máy hoạt động trở lại với công suất cao hơn và các đơn hàng nhập khẩu tiếp tục được giải phóng, nguồn cung xe mới dự kiến sẽ nhanh chóng được củng cố nhằm phục vụ nhu cầu thị trường trong các tháng tiếp theo.

