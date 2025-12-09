Qua đó, ban đề nghị đại biểu cho ý kiến và thông qua dự thảo nghị quyết ban hành các chính sách này.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với người học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc các đối tượng trên.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, thành phố hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục; hỗ trợ chi phí các nội dung khác theo chương trình của nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục; hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo cấp học mầm non 300.000 đồng/trẻ em/năm học. tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học, THCS 450.000 đồng/học sinh/năm học; THPT 500.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với năm học 2025-2026, thành phố hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức 50% mức hỗ trợ như trên.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ bữa ăn trưa được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học quy định. Các nội dung hỗ trợ khác theo thời gian học thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục và không quá 9 tháng/năm học.

Các đại biểu cũng xem xét dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn TPHCM từ năm học 2025-2026.

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố lần lượt là mầm non có mức học phí 180.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học là 80.000 đồng/học sinh/tháng; THCS 100.000 đồng/học sinh/tháng và THPT 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn lần lượt như sau, mầm non 400.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/tháng; THCS 600.000 đồng/học sinh/tháng và THPT 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định.

Trong khi đó, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố, các đại biểu tiếp tục xem xét thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức học phí từ năm học 2025-2026 đối với các cơ sở này.

Cụ thể, mức học phí mầm non là 400.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/tháng; THCS 600.000 đồng/học sinh/tháng và THPT 600.000 đồng/học sinh/tháng. Mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên đã được ban hành.

Các mức học phí tại các dự thảo quy định trên là cơ sở để thực hiện các chính sách miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí theo quy định.