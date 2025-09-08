Nếu như những mẫu Neue Klasse trong thập niên 1960 từng định hình lại thương hiệu BMW, thì sự ra mắt của mẫu iX3 thế hệ mới lần này cũng mang ý nghĩa tương tự khi đây là mẫu xe đầu tiên mở ra kỷ nguyên xe điện chuyên dụng, thay vì chia sẻ nền tảng với xe xăng như trước đây.

BMW iX3 2025 là mẫu xe đầu tiên của BMW sử dụng nền tảng riêng dành cho xe điện. Ảnh: BMW

Khác với các mẫu xe điện BMW trước đó như i4 hay i7 vốn dùng chung khung gầm với xe động cơ đốt trong, BMW iX3 2025 được phát triển trên một khung gầm hoàn toàn mới, hứa hẹn trở thành trụ cột trong chiến lược xe điện toàn cầu.

Giữ bản sắc BMW nhưng mang hơi thở mới

Thiết kế của SUV điện hạng sang BMW iX3 2025 được lấy cảm hứng phong cách hiện đại từ hai dòng xe ý tưởng Neue Klasse và Neue Klasse X nhưng vẫn giữ những DNA đặc trưng của thương hiệu xứ Bavaria. Lưới tản nhiệt hình quả thận mỏng, cụm đèn pha tứ giác và đường gân nổi dọc thân xe gợi nhớ đến những chiếc BMW cổ điển như 2002 Series.

Ở phía sau, BMW iX3 2025 có đèn hậu rộng, nhưng được thiết kế riêng biệt, tránh xu hướng dải đèn toàn chiều rộng mà nhiều nhà sản xuất ô tô khác đang áp dụng. Những người chọn gói M Sport Professional sẽ có lưới tản nhiệt phát sáng, các chi tiết trang trí màu đen và kẹp phanh màu đỏ.

So với mẫu BMW X3 chạy xăng, iX3 dài hơn một chút về chiều dài cơ sở và tổng thể, nhưng nhỏ hơn ở hầu hết các kích thước khác. Dẫu vậy, với kích thước tổng thể đạt 4.783 x 1.895 x 1.636 (mm) và trục cơ sở 2.898mm, BMW iX3 thế hệ mới vẫn dài hơn 49mm, trục cơ sở thêm 34mm so với thế hệ cũ.

Nếu ngoại thất dù khác biệt nhưng vẫn mang đậm chất BMW thì nội thất của mẫu xe này là nơi thay đổi mạnh mẽ nhất. Thay vì cụm đồng hồ truyền thống là một màn hình mỏng Panoramic iDrive hiển thị toàn chiều rộng dưới chân kính chắn gió, hiển thị tốc độ và các thông tin lái xe quan trọng khác.

Bên cạnh đó, màn hình trung tâm lục giác 17,9 inch chạy hệ điều hành mới nhất BMW Operating System X mang lại trải nghiệm tương tác trực quan. Đáng tiếc là núm xoay iDrive kiểu cũ đã biến mất.

Công nghệ pin và sạc nhanh đáng nể

Hiện tại, BMW iX3 2025 hoàn toàn mới chỉ có duy nhất phiên bản iX3 50 xDrive, gây chú ý với công suất 463 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm từ hệ thống hai động cơ điện. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây và tốc độ tối đa đạt 210 km/h.

Điểm nhấn lớn nhất của BMW iX3 mới nằm ở kiến trúc điện 800V lần đầu tiên xuất hiện trên xe BMW. Nhờ đó, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400kW, cho phép di chuyển 370km chỉ sau 10 phút sạc.

Con số này dù còn kém xa mức sạc Megawatt của một số xe điện Trung Quốc, nhưng nó vẫn đưa iX3 trở thành một trong những xe điện sạc nhanh nhất tại thị trường Mỹ và châu Âu. Quan trọng hơn, phạm vi hoạt động 642 km giúp iX3 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Tesla Model Y hay Mercedes EQC.

Ngoài ra, BMW sử dụng động cơ tự phát triển không cần nam châm vĩnh cửu, hiệu suất cao hơn 40% so với thế hệ cũ nhưng nhẹ hơn và tiết kiệm chi phí sản xuất. Pin thế hệ mới có mật độ năng lượng tăng 20%, giúp tối ưu cả tầm hoạt động lẫn trọng lượng xe.

BMW cũng tự phát triển bộ biến tần, và iX3 sẽ là mẫu xe BMW đầu tiên được trang bị cổng sạc NACS kiểu Tesla và là mẫu xe đầu tiên hỗ trợ sạc hai chiều (V2L) để có thể sạc các thiết bị điện tử bằng xe. BMW cũng sẽ trang bị bộ chuyển đổi CCS theo tiêu chuẩn.

Xe điện BMW định nghĩa bằng phần mềm (SDV)

Một trong những bước tiến công nghệ đáng chú ý là việc BMW iX3 trở thành mẫu xe “định nghĩa bằng phần mềm” đầu tiên của hãng. Xe chỉ sử dụng bốn “siêu bộ não” máy tính để quản lý toàn bộ hệ thống từ truyền động, lái, phanh cho đến các tính năng hỗ trợ người lái.

Nhờ đó, iX3 có khả năng nâng cấp phần mềm OTA, vận hành linh hoạt và cải thiện hiệu suất liên tục. Đặc biệt, hệ thống lái rảnh tay trên cao tốc (tùy chọn) cho phép xe tự động điều chỉnh giữa người lái và máy một cách mượt mà.

BMW dự kiến bán ra iX3 mới với giá khoảng 60.000 USD (1,584 tỷ đồng), cao hơn X3 dùng động cơ xăng bốn xi-lanh khoảng 10.000 USD (264 triệu đồng) nhưng vẫn rẻ hơn X3 M50 sáu xi-lanh. BMW iX3 50 xDrive sẽ được sản xuất tại nhà máy mới ở Debrecen, Hungary, dự kiến ​​sản xuất tại Mỹ vào đầu năm 2026 và giao hàng vào mùa hè năm sau.

(Theo Motor1)

