Trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bên cạnh dàn xe pháo, khí tài quân sự, xe cảnh sát..., nhiều mẫu xe dân dụng được sử dụng làm xe dẫn đoàn thu hút sự quan tâm chú ý của người dân.

Những chiếc xe này được chỉnh sửa để phù hợp nghi lễ như sơn màu đặc trưng, lắp thêm bệ đứng, micro, loa phát thanh, giá treo cờ...

Dưới đây là danh sách các mẫu xe dân dụng dùng làm xe dẫn đoàn trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Ford Ranger

Trong số các xe dùng làm xe dẫn đoàn tại lễ kỷ niệm trọng đại này, Ford Ranger có số lượng xuất hiện khá nhiều. So với phiên bản thương mại, chiếc xe này được sơn ngoại thất màu xanh lục dành cho xe quân sự.

Nóc xe được lắp thêm đèn ưu tiên, anten vòng và anten cột phục vụ thông tin liên lạc cùng thiết bị có thể là camera quan sát hoặc trinh sát điện tử. Mẫu Ranger hiện có giá bán từ 707 triệu – 1,3 tỷ đồng tùy phiên bản.

Toyota Fortuner

Mẫu Toyota Fortuner cũng rất được ưa chuộng trong dàn xe sử dụng cho mục đích dẫn đoàn. Tuy nhiên, các xe này phần lớn không khác biệt nhiều so với xe thương mại, trong đó ngoại thất đều sơn màu đen bóng, đi kèm đèn ưu tiên gắn trên nóc và bộ đàm.

Fortuner là mẫu SUV 7 chỗ từng rất đắt khách tại Việt Nam, hiện đang có giá niêm yết dao động từ 1,055-1,395 tỷ đồng.

Ford Explorer

Một trong những chiếc xe nhập Mỹ trang bị trong dàn xe quân sự phải kể đến chiếc Ford Explorer thế hệ thứ 5 bản facelift (2015-2019). Xe gây ấn tượng nhờ ngoại thất sơn màu rằn ri đậm chất “xe nhà binh”. Nóc xe cũng có các trang bị cơ bản như đèn ưu tiên, cụm thiết bị điện tử quân sự và hệ thống anten.

Ford Explorer bán tại Việt Nam từng có giá niêm yết 2,193 tỷ đồng và chỉ có một phiên bản duy nhất. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ trung cao cấp, cạnh tranh với đối thủ Toyota Land Cruiser Prado.

Toyota Land Cruiser

Ngoài các mẫu xe phổ thông, một mẫu xe dân dụng khác xuất hiện trong dàn xe sử dụng cho nhiệm vụ A80 là chiếc Toyota Land Cruiser LC300 với số lượng khá nhiều. Diện mạo của xe luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, với kiểu phối màu trắng-xanh dương.

Bên cạnh các trang bị cơ bản cho xe cảnh sát giao thông như đèn ưu tiên trên nóc và bộ đàm, mặt ca-lăng xe còn có thêm bộ đèn ưu tiên giúp người đi đường dễ quan sát hơn. Mẫu SUV này nhập khẩu từ Nhật Bản, có giá niêm yết chính hãng 4,58 tỷ đồng.

VinFast VF 9

Gây chú ý và được nhiều quan tâm tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh A80 lần này còn có VinFast VF 9. Ấn tượng nhất là 10 chiếc VF 9 mui trần dẫn đầu đoàn chỉ huy, mang ngoại thất màu xanh lục kết hợp cùng màu trắng. Xe đã cắt bỏ mui, toàn bộ trụ B, C, D và nâng khoảng sáng gầm thêm hơn 20 mm.

Ngoài ra, 12 chiếc VF 9 vừa được sản xuất riêng sử dụng trong đoàn xe diễu hành của lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam. Trừ những trang bị riêng cho xe ưu tiên, hãng xe Việt còn nâng cấp mặt ca-lăng sang loại mạ crôm, bỏ lỗ hút gió trên nắp capo. Giá bán xe hiện ở mức 1,499-1,699 tỷ đồng.

Lexus LX 570

Đáng chú ý, trong loạt xe dẫn đoàn từ Sân vận động Mỹ Đình về Quảng trường Ba Đình còn có chiếc Lexus LX 570. Xe thuộc bản facelift (đời 2012-2015), có giá bán tại thời điểm mua mới khoảng hơn 5,6 tỷ đồng. Ngoại thất xe đơn giản với màu sơn đen, gắn thêm đèn ưu tiên trên nóc. Các trang bị khác không khác biệt so với xe thương mại.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!