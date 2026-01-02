Xe xăng, dầu truyền thống

Mitsubishi Xpander (giá bán từ 560-699 triệu đồng)

Phiên bản mới Mitsubishi Xpander 2025 có một số thay đổi về ngoại hình và trang bị tiện nghi, an toàn. Giá bán của các bản cao nhất chỉ tăng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, hệ truyền động hybrid vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản đưa về.

"Vua doanh số" phân khúc MPV 7 chỗ vẫn duy trì các phiên bản động cơ xăng 1.5L bền bỉ tại Việt Nam. Dẫu vậy, đây vẫn là lựa chọn số 1 cho nhu cầu xe đa dụng bền, lành và giữ giá tại Việt Nam.

MG G50 (giá bán từ 559-749 triệu đồng)

"Tân binh" MG G50 gây bão thị trường nhờ mức giá khởi điểm cực thấp cho một chiếc xe MPV 7 chỗ cỡ trung. Thiết kế vuông vức tối đa hóa không gian, cửa mở dạng cánh truyền thống.

MPV 7 chỗ của MG được trang bị động cơ 1.5L Turbo đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Đây là lựa chọn kinh tế tối ưu cho nhu cầu chạy dịch vụ hoặc các gia đình đông người với ngân sách hạn hẹp.

Mitsubishi Destinator (giá bán từ 780-855 triệu đồng)

Mitsubishi Destinator là phiên bản thương mại của mẫu DST Concept. Chiếc xe gầm cao 7 chỗ này có nhiệm vụ lấp khoảng trống giữa Xforce và Pajero Sport. Xe sở hữu thiết kế hầm hố, nam tính với khoảng sáng gầm xe lớn nhất phân khúc.

Động cơ 1.5L Turbo và các chế độ lái địa hình trên mẫu xe này hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt. Tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V nhưng ở mức giá hấp dẫn hơn nhiều.

Isuzu Mu-X (giá bán từ 928 triệu đồng - 1,269 tỷ đồng)

Isuzu Mu-X là mẫu xe SUV 7 chỗ hoàn toàn mới ra mắt thị trường ô tô Việt, xe bổ sung phiên bản Sport thể thao hơn để thu hút khách hàng trẻ. Mu-X 2025 vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là sự bền bỉ "nồi đồng cối đá", khả năng off-road tốt và chi phí bảo dưỡng thấp nhất phân khúc.

Động cơ 1.9L được hỗ trợ bởi gói an toàn chủ động ADAS, giúp xe cạnh tranh sòng phẳng hơn về mặt công nghệ với Ford Everest hay Toyota Fortuner.

KIA Sorento (giá bán từ 1,249-1,469 tỷ đồng)

KIA Sorento 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với những thay đổi tương tự như người anh em Carnival trước đó. Nội thất sang trọng hơn với màn hình cong kép. Xe được bổ sung các tính năng an toàn ADAS thế hệ mới.

Các tùy chọn động cơ Smartstream xăng 2.5L và dầu 2.2L vẫn được giữ lại, đáp ứng tốt nhu cầu về sức mạnh lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho các chuyến đi xa. Biến thể hybrid bị loại bỏ, mỗi động cơ chỉ còn 2 tùy chọn.

Skoda Kodiaq (giá bán từ 1,450-1,495 tỷ đồng)

Skoda Kodiaq ra mắt tại Việt Nam là thế hệ hoàn toàn mới và định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn. Tuy ngoại hình không quá ấn tượng nhưng nội thất được tinh giản theo hướng hiện đại với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn.

Khả năng vận hành được nâng cấp với khung gầm MQB Evo và động cơ 2.0 TSI tinh chỉnh. Hệ dẫn động 4 bánh AWD tiêu chuẩn đáp ứng cho các gia đình yêu thích phong cách thực dụng châu Âu.

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (giá bán 5,689 tỷ đồng)

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2025 chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở lưới tản nhiệt, cập nhật hệ thống MBUX và bổ sung thêm một số tiện nghi bên trong, đáng chú ý là công nghệ an toàn với gói ADAS mới.

Động cơ I6 EQ Boost vận hành mượt mà kết hợp cùng hệ thống treo khí nén AIRMATIC trứ danh, biến mọi hành trình trên chiếc GLS này trở nên êm ái như ngồi trên thảm bay, xứng danh "S-Class của thế giới SUV".

Xe hybrid

BYD M9 (giá bán từ 1,999-2,388 tỷ đồng)

M9 là mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn đầu bảng của BYD, được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất". Với kích thước dài hơn 5,2m, BYD M9 cung cấp không gian nội thất rộng rãi với hàng ghế thứ 2 hạng thương gia tích hợp massage, có tính năng sưởi ấm/làm mát và màn hình điều khiển riêng.

Tại Việt Nam, BYD M9 được bán dưới phiên bản hybrid kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp và mô-tơ điện. Bộ pin đi kèm cho phép xe chạy thuần điện từ 95-170km tùy vào phiên bản. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm của KIA Carnival hay Toyota Alphard trong mảng đưa đón VIP.

Geely Monjaro (giá bán từ 1,099-1,199 tỷ đồng)

Geely Monjaro được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ D, chia sẻ khung gầm CMA và công nghệ với Volvo. Điểm nổi bật của mẫu xe này là thiết kế nội thất 3 màn hình trải dài hiện đại, vật liệu da cao cấp và nhiều trang bị tiện nghi vượt tầm phân khúc.

Xe có 2 tùy chọn gồm bản hybrid dùng động cơ 1.5L Turbo kết hợp mô-tơ điện và bản xăng sử dụng động cơ 2.0L Turbo cùng hệ dẫn động 4 bánh, mang lại cảm giác lái chắc chắn đậm chất châu Âu nhưng mức giá chỉ ngang các mẫu xe Nhật/Hàn cùng phân khúc.

Xe điện

VinFast Limo Green (giá bán 749 triệu đồng)

VinFast Limo Green là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast, được thiết kế tối ưu cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải và gia đình. Về thông số, Limo Green sở hữu kích thước rộng rãi cho 7 người ngồi cùng động cơ điện công suất 201 mã lực.

Bộ pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 450km sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh 10-70% chỉ trong 30 phút. Đây cũng là dòng xe chủ lực trong dịch vụ taxi cao cấp Xanh SM Limo nhờ vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp.

BYD Sealion 8 (giá bán 1,569 tỷ đồng)

BYD Sealion 8 được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ D chạy điện, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 8 và Hyundai Ioniq 5. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face" đặc trưng, mang lại vẻ ngoài bề thế và sang trọng.

BYD Sealion 8 trang bị màn hình xoay 15,6 inch đặc trưng, hệ thống treo DiSus-C thông minh và hàng loạt công nghệ an toàn chủ động. Với động cơ điện 509 mã lực cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD, BYD Sealion 8 chỉ mất 4,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ xe sang từ Đức.

Mercedes-Benz EQB (giá bán 2,309 tỷ đồng)

Mercedes-Benz EQB là chiếc SUV 7 chỗ hạng sang thuần điện hiếm hoi trong phân khúc nhỏ gọn. Phiên bản nâng cấp của EQB giữ phom dáng vuông vức của biến thể xăng GLB để tối ưu không gian đầu cho cả 3 hàng ghế, nhưng đã được "điện hóa" với mặt ca-lăng kín và dải đèn LED liền mạch.

Xe sở hữu động cơ điện đặt trước có công suất 190 mã lực, đi kèm bộ pin 70 kWh cho phép di chuyển với quãng đường từ 468-537km, tùy điều kiện lái. Do đó, mẫu xe này sẽ phù hợp với gia đình trẻ tại đô thị muốn trải nghiệm vận hành tĩnh lặng, mượt mà đặc trưng của xe sang Mercedes-Benz.