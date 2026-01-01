1. Chính sách mới định hướng và thúc đẩy thị trường ô tô xe máy

Trong năm 2025, chính sách và quy định quản lý phương tiện giao thông của Việt Nam đã thực sự bước sang giai đoạn “định hình lại thị trường”, thay vì chỉ dừng ở mức khuyến khích mang tính định hướng như các năm trước. Trọng tâm của loạt chính sách này là lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, song song với việc thúc đẩy mạnh mẽ xe điện, đặc biệt tại các đô thị lớn - nơi đang chịu áp lực ngày càng lớn về ô nhiễm không khí và hạ tầng giao thông.

Theo định hướng của Chính phủ, từ sau năm 2025, các địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước hạn chế xe máy và ô tô chạy xăng, dầu tại khu vực trung tâm, trước mắt là các vành đai nội đô, sau đó mở rộng ra các khu vực khác theo từng giai đoạn.

Đây không chỉ là biện pháp hành chính nhằm giảm khí thải, mà còn là “tín hiệu chính sách” rõ ràng buộc thị trường phải thích nghi. Khi khả năng lưu thông của xe sử dụng động cơ đốt trong bị thu hẹp theo không gian và thời gian, giá trị sử dụng và giá trị chuyển nhượng của nhóm phương tiện này sẽ thay đổi, từ đó tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng.

Năm 2025 là thời điểm mà chính sách không còn đứng “bên lề” thị trường, mà đã trở thành động lực trung tâm dẫn dắt xu hướng sản xuất và tiêu dùng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở chiều ngược lại, các dòng xe thân thiện với môi trường tiếp tục được đặt ở vị trí ưu tiên trong cấu trúc. Việc kéo dài các ưu đãi về thuế, lệ phí trước bạ, cùng với định hướng phát triển hạ tầng trạm sạc tại khu dân cư, trung tâm thương mại và trục giao thông chính, đã giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận đối với người dùng.

Không chỉ ô tô điện, xe máy điện - phương tiện chiếm tỷ trọng lớn trong giao thông đô thị cũng được đưa vào các chương trình chuyển đổi, hỗ trợ tài chính và khuyến khích sử dụng. Việc mở rộng chính sách trên cả hai nhóm phương tiện đang tạo ra tác động tổng hợp, từng bước định hình lại cán cân cung - cầu của thị trường ô tô và xe máy.

Có thể nói, năm 2025 là thời điểm mà chính sách không còn đứng “bên lề” thị trường, mà đã trở thành động lực trung tâm dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và tái cấu trúc toàn bộ ngành giao thông cá nhân tại Việt Nam.

2. Các hãng xe giảm giá 'kịch sàn', người mua hưởng lợi lớn

Năm 2025 được xem là một dấu mốc đặc biệt của thị trường ô tô Việt Nam, khi lần đầu tiên ghi nhận làn sóng giảm giá sâu trên diện rộng, thậm chí chạm ngưỡng “kịch sàn” ở nhiều phân khúc.

Xu hướng giảm giá không chỉ xuất hiện cục bộ mà lan rộng từ xe phổ thông, xe gầm cao đô thị cho đến nhiều mẫu xe nhập khẩu. Đáng chú ý, không ít mẫu xe từng rơi vào cảnh “bia kèm lạc”, bán chênh giá hàng chục đến cả trăm triệu đồng trong giai đoạn hoàng kim 1-2 năm trước đó, nhưng sang năm 2025 đã quay đầu giảm sâu.

Các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, ưu đãi tiền mặt và quà tặng phụ kiện được tung ra liên tục, đẩy giá xe thực tế xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Năm 2025 ghi nhận làn sóng giảm giá "kịch sàn" thị trường xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nguyên nhân của đợt giảm giá mạnh này đến từ sự dư thừa nguồn cung, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương hiệu, cùng với tâm lý thận trọng trong chi tiêu của người tiêu dùng. Sự xuất hiện dày đặc của các mẫu xe mới, đặc biệt là xe gầm cao và xe điện, cũng buộc các dòng xe đời cũ phải điều chỉnh giá để giữ thị phần.

Trong khi đó, thị trường xe máy năm 2025 cũng chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Xe máy xăng truyền thống giảm sức hút, nhiều mẫu xe phải áp dụng chính sách bán dưới giá đề xuất để kích cầu. Ngược lại, xe máy điện tiếp tục mở rộng thị phần, được người tiêu dùng quan tâm nhờ chi phí vận hành thấp và xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.

Và trong bối cảnh thị trường giảm giá xe "kịch sàn" như vậy, người tiêu dùng là những người hưởng lợi khi được thoải mái lựa chọn và sở hữu xe theo đúng giá trị thật và phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của mình.

3. Làn sóng xe xanh ngày càng rõ nét

Làn sóng xe xanh tại Việt Nam trong năm 2025 đã hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn dừng ở mức thử nghiệm thị trường mà đang trở thành một xu thế tiêu dùng thực chất. Điều này thể hiện trước hết ở việc ngày càng nhiều mẫu ô tô điện và xe hybrid mới ồ ạt đổ bộ thị trường trong năm vừa qua, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến trung và cao cấp.

Trong năm 2025, thị trường chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các dòng xe điện cỡ nhỏ, xe đô thị và MPV điện, song song với đó là làn sóng xe hybrid được làm mới hoặc mở rộng phiên bản từ các thương hiệu truyền thống.

Việc các hãng xe đồng loạt đưa xe điện và hybrid vào danh mục sản phẩm chủ lực cho thấy định hướng chiến lược đã thay đổi: xe xanh không còn là “sản phẩm bổ sung”, mà dần trở thành trụ cột trong kế hoạch kinh doanh dài hạn. Đặc biệt, hybrid được xem là bước đệm quan trọng, giúp người tiêu dùng làm quen với công nghệ điện hóa trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt của động cơ đốt trong.

Hạ tầng sạc được mở rộng và tâm lý e ngại về quãng đường di chuyển hay chi phí bảo dưỡng dần được tháo gỡ. Ảnh: VF

Ở góc độ thị trường, lượng tiêu thụ các dòng xe xanh trong năm 2025 tăng mạnh so với giai đoạn trước, cả về số tuyệt đối lẫn tỷ trọng trong tổng doanh số ô tô du lịch. Tốc độ tăng trưởng của xe điện và hybrid vượt xa xe động cơ đốt trong truyền thống, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi mua sắm: người dùng bắt đầu ưu tiên chi phí vận hành dài hạn, mức phát thải thấp và khả năng thích ứng với các quy định giao thông mới tại đô thị.

Cùng với đó, hạ tầng sạc được mở rộng và tâm lý e ngại về quãng đường di chuyển hay chi phí bảo dưỡng dần được tháo gỡ. Tổng hòa các yếu tố trên cho thấy làn sóng xe xanh tại Việt Nam năm 2025 không còn mang tính phong trào, mà đã trở thành xu hướng chủ đạo, góp phần định hình lại cơ cấu sản phẩm, chiến lược của doanh nghiệp và thói quen tiêu dùng.

4. VinFast tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường

Tiếp nối làn sóng xe xanh, VinFast tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025, thể hiện rõ qua kết quả bán hàng ấn tượng và lợi thế vượt trội về hạ tầng.

Cụ thể, doanh số lũy kế của VinFast sau 11 tháng đầu năm đạt tới 147.450, dẫn đầu tuyệt đối và bỏ xa các hãng xe. Chỉ riêng doanh số này của VinFast đã bằng gần 50% tổng doanh số bán ra của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong 11 tháng năm 2025 (328.669 chiếc).

"Lực đẩy" của VinFast được đánh giá là đến từ nhiều yếu tố, trong đó sở hữu loạt sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc. Các mẫu xe điện cỡ nhỏ như VF 3 và VF 5 đạt lượng bán ra ở trên dưới 5.000 xe mỗi tháng, thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số theo tháng trên toàn thị trường.

Ở phân khúc cao hơn, VF 6 duy trì sức tiêu thụ ổn định, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tệp khách hàng gia đình trẻ. Trong khi đó, mẫu MPV Limo Green dù mới ra mắt trong nửa cuối năm nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn với doanh số kỷ lục, trở thành lựa chọn nổi bật cho cả khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

VinFast Limo Green mới ra mắt vào tháng 8 nhưng đã nhanh chóng lập kỷ lục đạt gần 10.000 xe bán ra trong tháng 11. Ảnh: Hoàng Hiệp

Một yếu tố then chốt khác giúp VinFast củng cố vị thế dẫn đầu trong năm 2025 là việc tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hệ thống trạm sạc. Mạng lưới trạm sạc được phủ rộng tại các đô thị lớn, trục giao thông liên tỉnh, khu dân cư, trung tâm thương mại và bãi đỗ công cộng, góp phần giải quyết rào cản lớn nhất của người dùng xe điện là sự thuận tiện khi sử dụng.

Sự kết hợp giữa doanh số vượt trội, danh mục sản phẩm đa dạng và hạ tầng sạc đi trước thị trường đã giúp VinFast không chỉ dẫn đầu về số lượng bán ra, mà còn giữ vai trò trung tâm trong quá trình định hình thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 theo hướng điện hóa rõ nét.

5. Thu hút xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Cùng với xu hướng điện hóa và tái cấu trúc thị trường, năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ rệt trong thu hút đầu tư xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Thay vì chỉ đóng vai trò là thị trường tiêu thụ, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến sản xuất chiến lược trong khu vực.

Trước hết, các nhà máy ô tô hiện hữu tiếp tục nâng công suất và mở rộng danh mục lắp ráp trong nước. Nhiều doanh nghiệp chủ động gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, bổ sung thêm các mẫu xe mới vào dây chuyền sản xuất nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, kiểm soát chi phí tốt hơn và thích ứng nhanh với biến động thị trường.

Việc mở rộng sản xuất nội địa cũng giúp các hãng tận dụng hiệu quả hơn các chính sách ưu đãi, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh về giá trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn nhạy cảm với chi phí.

Phối cảnh nhà máy đang được xây dựng của Liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: OJV

Song song với đó, làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp ô tô nước ngoài vào Việt Nam ngày càng bài bản và dài hạn. Thay vì chỉ nhập khẩu xe nguyên chiếc, nhiều thương hiệu lựa chọn xây dựng nhà máy, phát triển hệ sinh thái sản xuất và đặt nền móng cho chiến lược lâu dài.

Tiêu biểu là nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh, nơi các mẫu xe Skoda đầu tiên được lắp ráp trong nước như Slavia và Kushaq đã chính thức ra mắt, mở đầu cho giai đoạn nội địa hóa sản phẩm của thương hiệu châu Âu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng đang triển khai xây dựng nhà máy tại tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) và đặt mục tiêu giới thiệu những mẫu xe “Made in Vietnam” đầu tiên từ giữa năm 2026.

Những động thái này cho thấy Việt Nam không chỉ được xem là thị trường tiềm năng, mà còn là cứ điểm sản xuất quan trọng phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn xuất khẩu. Với lợi thế về vị trí, nhân lực và môi trường đầu tư, Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất ô tô của khu vực Đông Nam Á.

Bạn có bình luận gì về những vấn đề nổi bật nói trên trong năm 2025? Hãy để lại ý kiến phía dưới bài viết. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!