Sau 6 tháng giới thiệu mẫu concept, Mitsubishi Destinator bản thương mại vừa chính thức trình làng thị trường ô tô Việt Nam hôm 1/12. Trong buổi ra mắt xe tại TP.HCM, ông Ito Masahiro, Giám đốc phát triển sản phẩm của Mitsubishi Việt Nam khẳng định, Destinator được xây dựng theo hướng “SUV 7 chỗ đa năng”, kết hợp sự chắc chắn đặc trưng của SUV với tính thực dụng của MPV.

Mitsubishi Destinator gia nhập vào phân khúc SUV cỡ C đang cạnh tranh rất khốc liệt. Ảnh: Quốc Hiếu

Cụ thể, Mitsubishi Destinator là mẫu SUV cỡ C, cấu hình 7 chỗ ngồi, được nhập khẩu từ Indonesia. Tại Việt Nam, xe được phân phối 2 phiên bản gồm Premium có giá 780 triệu đồng và Ultimate giá 855 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với người tiền nhiệm Mitsubishi Outlander (giá từ 825-950 triệu đồng). Tương tự như nhiều mẫu xe khi mới ra mắt, giá bán xe cũng được giảm từ 41-47 triệu đồng, chỉ còn 739-808 triệu đồng, áp dụng trong tháng 12.

Với mức giá trên, Mitsubishi Destinator là mẫu xe gầm cao, 7 chỗ ngồi nguyên bản (không phải cấu hình 5+2) có giá rẻ nhất trong phân khúc SUV cỡ C hiện nay.

So sánh với các đối thủ cạnh tranh, có thể thấy, mức giá trên dưới 800 triệu đồng là dải giá phổ biến của các mẫu xe 5 chỗ ngồi như Mazda CX-5 (749-959 triệu đồng), Hyundai Tucson (760-797 triệu đồng), hay Ford Territory (762-896 triệu đồng). Nếu chỉ tính riêng bản Premium với giá 780 triệu đồng so với các bản giữa của các mẫu xe trên, phiên bản Mitsubishi Destinator Premium rẻ hơn từ 49-89 triệu so với Mazda CX-5 Premium (có 3 phiên bản), rẻ hơn 70 triệu so với Hyundai Tucson 2.0 máy xăng bản đặc biệt và thấp hơn 60 triệu so với Ford Territory Titanium.

Trong khi đó, các mẫu SUV cỡ C có cùng cấu hình 7 chỗ ngồi nguyên bản khác đều có giá cao hơn hẳn như Mazda CX-8 (từ 949 triệu đồng) hay Honda CR-V (từ 1,029 tỷ đồng). Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh đối với tân binh của Mitsubishi Motor Việt Nam.

Giá bán ưu đãi áp dụng trong thời gian mở bán tạo ra lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho Mitsubishi Destinator. Ảnh: Quốc Hiếu

Về vận hành, Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng Turbo MIVEC 1.5L, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số CVT với 5 chế độ lái. So với các mẫu xe động cơ tăng áp, sức mạnh này ngang ngửa với Ford Territory (160 mã lực/249 Nm) nhưng kém hơn tới 27 mã lực so với Honda CR-V (188 mã lực/240 Nm).

So với các phiên bản động cơ 2.0L hút khí tự nhiên của Hyundai Tucson (156 mã lực/192 Nm) hay Mazda CX-5 (154 mã lực/200 Nm), công suất động cơ của Mitsubishi Destinator nhỉnh hơn một chút.

Ngoại hình của Mitsubishi Destinator có nhiều điểm tương đồng với đàn em Xforce. Ảnh: MMV

Mẫu xe được trang bị khá đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động, hỗ trợ lái hiện đại như hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và hỗ trợ chuyển làn (LCA); hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA); hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)... Các tiện ích giải trí khác tương tự như nhiều mẫu xe đối thủ trên thị trường.

Khoang lái của Mitsubishi Destinator gần như tương đồng với Xforce. Ảnh: MMV

Mặc dù có nhiều lợi thế về không gian và trang bị nhưng để giữ mức giá mềm, nhà sản xuất thường phải “hy sinh” một số chi tiết để cân bằng chi phí. Do đó, trải nghiệm trên chiếc Mitsubishi Destinator sẽ là mức "đủ dùng" chứ không thể cao cấp hay sang trọng như những chiếc SUV 7 chỗ cỡ C hoặc cỡ D có giá tiền tỷ khác.

Đồng thời, Mitsubishi Destinator khó có thể "chất" như một chiếc SUV thực thụ chạy off-road. Mẫu xe này sử dụng khung gầm unibody, dẫn động cầu trước (FWD), không phải chassis rời và dẫn động 4WD nên không thể kỳ vọng sẽ mạnh mẽ khi chạy trên các cung đường off-road nặng. Đặc biệt, với hộp số CVT, khi chở đủ tải 7 người, Mitsubishi Destinator sẽ gặp khó khăn hơn khi đi vào các cung đường xấu như đường ổ gà hay leo dốc. Về điểm này, mẫu xe sẽ không thể khỏe khoắn như Hyundai Santa Fe hay Hyundai Tucson sử dụng hộp số AT.

Dự kiến trong tháng 12 này, phân khúc xe gầm cao còn có thêm sự xuất hiện của 2 đối thủ với công suất động cơ vượt trội hơn hẳn Mitsubishi Destinator như Santa Fe Hybrid (232 mã lực và mô men xoắn 264Nm) hay Toyota Innova Cross 2.0 G (172 mã lực, mô-men xoắn 205Nm).

Dù vậy, với lợi thế 7 chỗ cùng loạt trang bị tiện nghi và giá bán cạnh tranh, Mitsubishi Destinator có thể sẽ "chiếm thị phần" của các mẫu SUV cỡ C 5 chỗ cùng tầm giá.

