Những tháng đầu năm luôn là khoảng thời gian trầm lắng nhất của thị trường ô tô trong nước.

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng cho thấy, tháng 1/2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm tới 42% so với tháng liền trước. Còn theo báo cáo bán hàng của Hyundai Thành Công, doanh số của dòng xe Hyundai trong tháng 1/2025 đã giảm tới hơn 63% so với tháng 12/2024.

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, giới chuyên gia dự báo thị trường ô tô Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục yên ắng đến hết quý I và chỉ có thể nóng trở lại bắt đầu từ tháng 4.

Thị trường ô tô trong nước được dự báo vẫn tiếp tục trầm lắng đến hết tháng 3. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Theo ghi nhận của VietNamNet, ngay sau Tết Nguyên đán, hàng loạt hãng xe đã triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm đẩy hàng tồn, đồng thời bắt đầu cuộc đua doanh số ngay từ cuối quý I. Trong đó, một số mẫu sedan cỡ B vốn bán khá chạy và ít khi được ưu đãi sâu cũng không nằm ngoại lệ.

Dưới đây là những mẫu sedan đang được khuyến mại sâu trong tháng 2/2025:

Toyota Vios

Toyota Vios - mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2024 đang được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 2, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Với giá bán 458-545 triệu đồng, mức hỗ trợ trên tương đương với số tiền từ 23-27 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, mức giá của Toyota Vios chỉ còn 435-518 triệu đồng.

Toyota Vios đang ở trong giai đoạn cuối chu kỳ của sản phẩm. Ảnh: TMV

Toyota Vios hiện vẫn là bản được nâng cấp nhẹ từ tháng 5/2023 với 3 phiên bản là E MT, E CVT và G CVT, giá bán dao động từ 458-545 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

Honda City

Honda City cũng được hãng áp dụng ưu đãi tương tự như đối thủ đồng hương Vios với mức giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 2. Theo đó, mức giảm khi quy đổi ra tiền mặt là khoảng 25-28,5 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của Honda City được đưa xuống còn 474-541 triệu đồng.

Nhờ được giảm giá mạnh từ đầu năm, Honda City là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có doanh số tăng trưởng dương trong tháng 1/2025. Ảnh: Honda Việt Nam

Honda City thế hệ hiện tại được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 12/2020 với 3 phiên bản là G, L và RS, giá dao động từ 559-609 triệu đồng. Mẫu xe bán chạy nhất của Honda sử dụng động cơ 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Hyundai Accent

Mẫu sedan bán chạy của Hyundai cũng được giảm giá khá sâu trong tháng 2 và tháng 3 nhưng với những mức khác nhau và tuỳ vào từng đại lý. Hiện, đa số các đại lý của Hyundai đang áp dụng mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ, khoảng 22-34 triệu đồng. Với những xe có năm sản xuất 2024 (VIN 2024), các đại lý còn sẵn sàng giảm thêm với tổng ưu đãi đến 45 triệu, đưa giá xe còn khoảng từ hơn 400 đến 525 triệu đồng.

Hyundai Accent với số VIN 2024 đang được giảm giá khá sâu nhằm đẩy hàng tồn. Ảnh: TC Motor

Hyundai Accent thế hệ mới được giới thiệu vào tháng 5/2024 tại Việt Nam. Xe có 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp) với giá dao động từ 439-569 triệu đồng. Mẫu xe này được trang bị động cơ mới 1.5L đi kèm hộp số vô cấp IVT hoặc số sàn 6 cấp.

Bên cạnh 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc kể trên, một số cái tên khác trong phân khúc sedan cỡ B như Mitsubishi Attrage, Nissan Almera hay KIA Soluto cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá.

Trong đó, Mitsubishi Attrage được chính hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với bản CVT. Nissan Almera bản V cũng được gia tăng mức giảm lên tới 30 triệu đồng, hạ giá từ 529 triệu xuống 499 triệu đồng. Còn KIA Soluto được giảm giá 10-20 triệu tiền mặt tuỳ từng đại lý.

