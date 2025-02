Sau Tết, sức mua trên thị trường xe máy sụt giảm, trong khi nguồn cung xe đang khá dồi dào. Điều này khiến các đại lý phân phối phải mạnh tay giảm giá bán một số mẫu xe nhằm thu hút người mua.

Trong đó có xe tay ga cao cấp Honda SH350i đang giảm mạnh nhất, ở mức 19 triệu đồng gây chú ý. Cụ thể, giá bán của mẫu xe này tại đại lý đang dao động từ 132,19-133,69 triệu đồng, thấp hơn 19 triệu so với niêm yết hãng đang có giá từ 151,19- 152,69 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, đối thủ chính của Honda SH350i có lẽ là Vespa GTS 300 HPE SuperTech với giá niêm yết hơn 155 triệu. Việc SH350i giảm giá, theo lý giải của các đại lý là do ít khách hỏi mua. Sở dĩ vậy vì mẫu xe này tồn tại một số nhược điểm nhất định như thiết kế xe khá nặng và cồng kềnh với khối lượng lên tới 172kg, chiều cao yên 810mm, chỉ phù hợp với những người có chiều cao trên 1m75 và phải có bằng lái xe mô tô phân khối lớn.

Ngoài Honda SH 350i, một mẫu xe khác nhà Honda cũng giảm giá trường kỳ tại các đại lý đó là Winner X. Khách hàng mua Winner X thời điểm này sẽ được một số đại lý giảm trực tiếp lên tới 9-10 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe từ 46,16-50,56 triệu đồng giảm xuống chỉ còn từ 30,16-40,56 triệu đồng tùy phiên bản.

Tương tự như người anh em SH 350i, Winner cũng bị khách hàng chỉ ra nhiều nhược điểm khiến nó ngày càng kén khách như phần yên xe quá dốc nên hay có xu hướng trượt về phía trước, cốp xe không rộng rãithoải mái nên việc để đồ như nón bảo hiểm hay áo mưa sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời lại cũng không hề có chỗ treo, móc hay đặt đồ ở phía trước…

Mẫu xe khác như Honda Lead giá cũng giảm sâu không kém. Tại Việt Nam, xe Honda Lead 125 2025 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39,557 - 45,797 triệu đồng.

Theo đó, Honda Lead 125 2025 đang có giá bán thực tế các phiên bản củ. Honda Lead 125 2025 bản Tiêu chuẩn và Cao cấp lần lượt là 38 và 40,5 triệu đồng triệu, thấp hơn giá đề xuất hãng công bố 1,2-1,5 triệu đồng. Riêng bản Đặc biệt giá 47 triệu đồng, chênh 1,4 triệu đồng so với niêm yết hãng. Tuy nhiên mức chênh này cũng đã giảm đáng kể so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Cùng với các mẫu xe Honda, đợt này, Piaggio Liberty gây bất ngờ khi được đại lý điều chỉnh giảm từ 5-10 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, Liberty S 125 được bán ra với giá 48 triệu đồng, thấp hơn 9,7 triệu đồng so với niêm yết hãng (57,7 triệu đồng). Liberty 125 25th giá 53,1 triệu đồng, giảm 7,7 triệu đồng so với giá hãng (60,8 triệu đồng). Liberty 125 One giảm 5 triệu đồng, kéo giá xe từ 48,6 triệu xuống còn 43,6 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe tay ga của Yamaha cũng giảm khá hấp dẫn trong tháng 2 khiến đa số các xe có mức giá bán dưới mức đề xuất tại các đại lý. Theo đó,

đáng chú ý Yamaha NVX đang được các đại lý bán ra với giá 50,5 triệu đồng, thấp hơn 4,8 triệu đồng so với giá đề xuất (55,3 triệu đồng). Dòng xe Yamaha Grande có giá 47,2-48 triệu đồng, giảm 1,1-2,38 triệu đồng so với giá hãng (49,1-49,58 triệu đồng).

