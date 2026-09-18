Dưới đây là một số mẫu xe hybrid đang được giảm giá mạnh trong tháng 9:

Toyota Yaris Cross HEV giảm 100% lệ phí trước bạ

Mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường là Toyota Yaris Cross được tăng mạnh mức hỗ trợ trong tháng 9, đặc biệt là đối với phiên bản hybrid HEV.

Toyota Việt Nam tăng ưu đãi đối với dòng Yaris Cross hybrid. Ảnh: TMV

Cụ thể, Yaris Cross HEV được nâng ưu đãi lên 100% phí trước bạ, mức giảm tương đương 73 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Yaris Cross HEV xuống còn 655 triệu đồng. Trong khi đó bản xăng tiếp tục được Toyota Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng tương tự tháng trước, giá còn 600 triệu.

Theo báo cáo từ VAMA, Toyota Yaris Cross chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất giai đoạn 8 tháng đầu năm 2026 vừa qua tại thị trường Việt Nam với 10.847 chiếc, trong đó có 1.564 chiếc phiên bản hybrid HEV, chiếm 14,4%.

Toyota Innova Cross cùng Corolla Cross cũng đang được ưu đãi mạnh tay trong tháng 9. Ảnh: TMV

Ngoài Yaris Cross, hai mẫu xe có phiên bản hybrid khác của Toyota là Innova Cross và Corolla Cross cũng nằm trong danh sách ưu đãi bằng hình thức giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9 cho tất cả các phiên bản.

Nhờ đó, Corolla Cross được hỗ trợ số tiền tương đương 41-43,5 triệu đồng, đưa giá còn 779-821,5 triệu đồng. Còn Innova Cross có mức giảm 36,5-48 triệu đồng, đưa giá còn khoảng 693,5-912 triệu đồng.

Sau 8 tháng đầu năm 2026, Corolla Cross và Innova Cross chính là hai mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 3.559 và 3.247 chiếc.

Việc Toyota tăng ưu đãi trong tháng 9 cho thấy hãng không muốn bỏ qua giai đoạn nhu cầu mua xe được kỳ vọng phục hồi sau tháng Ngâu của khách Việt, đặc biệt với dòng xe hybrid.

Honda HR-V e:HEV đang được đại lý giảm đến 70 triệu

Trong tháng 9, Honda Việt Nam cùng các đại lý tăng mức giảm giá trực tiếp cho nhiều mẫu xe, trong đó có Honda HR-V. Cụ thể, phiên bản HR-V G và L được giảm trực tiếp 50 triệu đồng tiền mặt theo chính sách của hãng, đưa mức giá thực tế cho bản G có thể chỉ còn 619-700 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV đang được đại lý giảm giá, khuyến mại với số tiền quy đổi đến 70 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Còn phiên bản hybrid HR-V e:HEV RS nhận ưu đãi riêng tùy theo chính sách từng đại lý với tổng mức quy đổi giá trị từ 35 đến hơn 70 triệu đồng, bao gồm giảm giá tiền mặt và một số quà tặng như bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện. Với giá niêm yết 835 triệu đồng, giá bán thực tế của Honda HR-V e:HEV RS chỉ còn dưới 800 triệu trong tháng 9.

Omoda C5 và Jaecoo J5 đang được giảm giá đến hơn 100 triệu

Trong tháng 9/2026, mẫu xe mới ra mắt thị trường chưa lâu J5 đang được Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) giảm giá, ưu đãi nhằm hút khách hàng.

Jaecoo J5 mới được ra mắt vào giữa tháng 8. Ảnh: OJV

Trong đó, 2 phiên bản hybrid là J5 SHS-H Premium (niêm yết 669 triệu) và SHS-H Flagship (niêm yết 749 triệu) được giảm lần lượt 70 và 80 triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ tiền xăng, đưa giá bán thực tế trong tháng 9 xuống còn 599 và 669 triệu đồng.

Còn J5 Premium (thuần xăng) và phiên bản thuận điện J5 EV Flagship được áp dụng mức giá bán sau ưu đãi là 499 và 599 triệu, giảm 100-150 triệu đồng so với niêm yết. Dù vậy, ưu đãi trên chỉ áp dụng trong tháng 9. Bước sang tháng 10, hai mức giá này lần lượt được điều chỉnh lên 505 và 605 triệu đồng, tương đương mức tăng 6 triệu đồng cho mỗi phiên bản.

Omoda C5 đang được giảm giá từ 50-80 triệu đồng tuỳ phiên bản trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu B-SUV khác của OJV là Omoda C5 Luxury có giá bán khoảng 459 triệu đồng sau khi đã trừ giảm giá trực tiếp và hỗ trợ 5 năm miễn phí đổ xăng. So với giá niêm yết là 539 triệu, giá trên đã giảm đến 80 triệu đồng.

Còn phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H Premium đang được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí xăng xe cùng mức giá từ 619-669 triệu đồng cho 2 phiên bản Premium và Flagship, thấp hơn 50 triệu so với niêm yết.

Suzuki XL7 Hybrid giảm 100% lệ phí trước bạ

Ở phân khúc MPV, Suzuki XL7 Hybrid cũng đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi mạnh tay dưới hình thức hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong tháng 9, cùng với đó là các gói quà tặng khác như bảo hiểm, bảo dưỡng...

Suzuki XL7 có lợi thế động cơ hybrid nhẹ, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

XL7 Hybrid hiện được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản, giá từ 599,9 triệu đồng. Với ưu đãi trên, mức giảm giá của XL7 tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 540 triệu đồng, chưa kể các khuyến mãi khác từ đại lý.

Trong 8 tháng đầu năm 2026 vừa qua, đã có 1.208 chiếc XL7 Hybrid được bán ra tại Việt Nam. Dù doanh số không quá cao nhưng XL7 Hybrid vẫn là sản phẩm chủ lực của Suzuki khi chiếm trên 60% tổng lượng xe du lịch của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

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