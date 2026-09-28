Tối 28/9, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích, cho biết chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy.

Theo thống kê bước đầu, có 11 căn nhà bị thiệt hại, gồm 7 căn ở ấp 2 và 4 căn tại ấp 4. Nhiều nhà bị hư hỏng khá nặng, mức độ thiệt hại cụ thể đang được rà soát.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lực lượng địa phương được huy động hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, bố trí nơi ở tạm và khắc phục hậu quả.

Theo người dân, hơn 17h cùng ngày, sau trận mưa lớn kèm sấm chớp, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại khu vực ấp 2.

Trong khoảng hơn 10 phút, gió mạnh quét qua khiến nhiều căn nhà bị sập, tốc mái; mái tôn và đồ đạc bên trong bị cuốn bay. Lốc xảy ra nhanh khiến người dân không kịp ứng phó.

Sau khi quét qua ấp 2, lốc xoáy tiếp tục di chuyển qua ấp 4, gây hư hỏng thêm nhiều nhà dân. Một số người cho biết chưa từng chứng kiến trận lốc mạnh như vậy tại địa phương.

Chính quyền xã Nguyễn Phích đang tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.