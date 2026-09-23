Paracetamol được sử dụng phổ biến có thể giảm đau đầu, đau và cứng khớp, đau răng, đau họng và sốt do cảm lạnh hoặc cúm. Loại thuốc này từ lâu được xem là lựa chọn an toàn hơn đối với những người bị huyết áp cao so với một số thuốc giảm đau khác.

Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) được công bố trên tạp chí khoa học Circulation cho thấy việc sử dụng thường xuyên paracetamol có thể ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp. 110 bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao được kê 1g paracetamol, 4 lần mỗi ngày hoặc giả dược tương ứng trong 2 tuần. Những người được kê paracetamol có huyết áp tăng đáng kể so với những người dùng giả dược. Các chuyên gia cho biết mức tăng này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ khoảng 20%.

Nhóm tác giả nhận định phát hiện trên nên dẫn đến việc xem xét lại các đơn thuốc paracetamol dài hạn cho bệnh nhân, đặc biệt là những người bị huyết áp cao.

Các chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng paracetamol cần được cân nhắc kỹ càng. Ảnh: AI

Theo Express, trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Iain MacIntyre, khẳng định: “Điều này không liên quan đến việc sử dụng paracetamol trong thời gian ngắn để điều trị đau đầu hoặc sốt. Kết quả nghiên cứu chỉ cho thấy một nguy cơ mới được phát hiện đối với những người sử dụng thuốc thường xuyên trong thời gian dài, thường để điều trị đau mạn tính”.

Giáo sư Nilesh Samani, Giám đốc y khoa của Hiệp hội Tim mạch Anh, tổ chức tài trợ cho nghiên cứu, cho biết những phát hiện này “nhấn mạnh lý do bác sĩ và bệnh nhân nên thường xuyên xem xét liệu có còn cần thiết sử dụng bất kỳ loại thuốc nào hay không” và “luôn cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ”.

“Tuy nhiên, nếu bạn thỉnh thoảng dùng paracetamol để kiểm soát một cơn đau đầu đơn lẻ hoặc những đợt đau rất ngắn, bạn không cần lo lắng”, Giáo sư Samani nói.

Ông Phil Pyatt, Giám đốc điều hành của Tổ chức Huyết áp Anh, bổ sung: “Paracetamol là loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Những người dùng dạng thuốc hòa tan không nhận ra rằng họ đang đưa thêm natri vào cơ thể, trong một số trường hợp đủ để khiến lượng natri vượt quá mức tối đa trong ngày. Nghiên cứu trên cho thấy những loại thuốc này có thể dẫn đến những bệnh lý làm thay đổi cuộc sống”.

“Không cần phải lo lắng về việc sử dụng thuốc trong thời gian ngắn nhưng bệnh nhân, bác sĩ và dược sĩ nên biết rằng những loại thuốc tưởng như vô hại có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về lâu dài. Họ cần cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích, giảm liều nếu có thể và xem xét liệu thuốc có thực sự cần thiết hay không”, ông Pyatt khẳng định.