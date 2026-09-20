Chuyên gia dinh dưỡng Lưu Nhã Huệ (Trung Quốc) cho biết người đàn ông trên có thói quen ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài. Vào bữa sáng, ông thường chỉ ăn qua loa bằng bánh mì. Trong ngày, ông thường sử dụng đồ uống pha chế kèm các món chiên rán.

Theo chuyên gia, chế độ ăn nhiều đường và dầu mỡ là yếu tố đáng lưu ý trong trường hợp trên, bởi có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến đường huyết, thị lực.

Bà Lưu cho biết đường huyết của nam bệnh nhân đã tăng lên 400 mg/dL, cao hơn nhiều so với chỉ số ở người khỏe mạnh. Theo chuyên gia, đường huyết lúc đói ở người khỏe mạnh là 70-99 mg/dL, trong khi mức 2 giờ sau ăn nên dưới 140 mg/dL.

Đồ ăn chiên rán gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Đường huyết cao không chỉ gây tổn thương tuyến tụy mà còn ảnh hưởng đến các mạch máu trên toàn cơ thể bao gồm thận và mắt. Kết quả kiểm tra đáy mắt cho thấy toàn bộ các vi mạch võng mạc đã bị vỡ khiến bệnh nhân phải khẩn cấp chuyển đến bệnh viện lớn để điều trị.

Vì vậy, mọi người không nên cho rằng còn trẻ và trông vẫn khỏe mạnh thì có thể chủ quan, thường xuyên sử dụng những thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột tinh chế và dầu mỡ.

Theo China Times, chuyên gia Lưu đặc biệt lưu ý ba nhóm thực phẩm không nên dùng thường xuyên:

Đồ uống có đường

Đồ uống pha chế, nước trái cây và nước ngọt có ga dù chỉ một cốc nhỏ vẫn chứa hàm lượng đường tinh chế rất cao. Việc thường xuyên uống những loại nước này có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Đồ chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, gà chiên giòn... đều là những thực phẩm nhiều dầu mỡ và calo. Khi bạn có thói quen ăn đồ chiên rán kèm đồ uống chứa đường, lượng calo nạp vào cơ thể không chỉ tăng cao mà còn có thể khiến đường huyết biến động mạnh.

Đồ ngọt và bánh quy

Đồ ngọt và bánh quy thường là sự kết hợp của tinh bột tinh chế, chất béo và đường tinh chế. Sự kết hợp này có thể khiến đường huyết tăng rất nhanh.

Trường hợp trên là lời lưu ý về tầm quan trọng của việc kiểm soát đường huyết và chú ý đến chế độ ăn uống, ngay cả khi cơ thể không có biểu hiện bất thường.