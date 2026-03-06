Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngoài những món quà, các bạn nam có thể gửi lời chúc ấn tượng và hài hước đến các bạn nữ trong lớp:

- Nhân dịp 8/3, chúc bạn ôm nhiều hoa, chất đầy quà, ăn uống thả ga, được đi chơi xa, sớm có bạn trai nha!

- Chúc cậu ngày 8/3 thật vui, luôn xinh đẹp và có thêm thật nhiều lý do để cười mỗi khi đến lớp.

- Chúc bạn 8/3 vui vẻ như chim sẻ, dẻo dai như mèo, sức khỏe như trâu và xinh đẹp bất chấp thời gian.

- Nhân dịp 8/3, chúc bạn tôi có thể sở hữu làn da trắng muốt, đôi môi đỏ thắm luôn nở nụ cười duyên và đặc biệt luôn tự tin và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

- Trong ngày đặc biệt này, tớ chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chúc cậu ngày càng xinh đẹp và luôn được nhiều người yêu mến.

- Chúc bạn ngày 8/3 được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.

- Được nhận lời chúc này từ tớ, có nghĩa rằng bạn chính là một trong những cô gái tuyệt vời của lớp. Vì vậy, không có lý gì để không cười nhiều hơn, duyên dáng, xinh đẹp hơn. Chúc bạn có một ngày thật vui và đáng nhớ!

Nhân dịp 8/3, hãy dành tặng cho các bạn nữ trong lớp những lời chúc hay, ý nghĩa và hài hước. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

- Mong hôm nay bạn được chiều hết mức. Hãy tận hưởng một ngày không phải làm gì ngoài việc… xinh đẹp nhé bạn ơi!

- Chúc cậu và các bạn nữ lớp mình mãi giữ được phong độ trong học tập và "chế ngự" được chúng tớ. Đặc biệt hãy luôn xinh đẹp như ảnh đăng mạng nha!

- Nhân dịp 8/3, chúc bạn ăn không lo béo, ngủ không lo trễ giờ. Chúc bạn tiền vào như nước, quà về đầy nhà.

- Hôm nay là 8/3 đấy, nhớ cười nhiều để còn “ghi điểm” nhé! Chúc bạn ngày càng xinh đẹp, cuốn hút để "crush" phải ngẩn ngơ.

- Chúc bạn hôm nay được ưu tiên số 1 và có thật nhiều ảnh đẹp để “sống ảo”.

- Mong hôm nay bạn được khen cả ngày, cười giòn tan và nhận hoa quà mỏi tay nha!

- 8/3 thật bùng nổ nhé, vui vẻ nhé! Chúc bạn nhận được nhiều bất ngờ thú vị!

- Chúc các bạn nữ lớp mình ngày 8/3 thật nhiều niềm vui, luôn xinh đẹp, học giỏi và… nhớ chỉ bài cho tụi mình khi kiểm tra nhé!

- Chúc bạn 8/3 thật vui, luôn rạng rỡ và lúc nào cũng là “mặt trời nhỏ” làm lớp học thêm náo nhiệt.