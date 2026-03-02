Sáng 2/3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố 19 gương mặt xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật ở 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý hành chính nhà nước.

Cầu thủ Đình Bắc là một trong những đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: AFC.

Năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, gồm 4 hồ sơ tự ứng cử. Trong đó, lĩnh vực Học tập và Lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất (30 hồ sơ); lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước ít đề cử nhất (2 hồ sơ).

Đến nay, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã bỏ phiếu bằng phần mềm và chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Cụ thể, 3 lĩnh vực gồm Học tập, Nghiên cứu khoa học và Văn hóa nghệ thuật mỗi lĩnh vực có 3 đề cử. Bốn lĩnh vực gồm Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự và Thể dục thể thao mỗi lĩnh vực có 2 đề cử. Hai lĩnh vực Lao động sản xuất và Hoạt động xã hội mỗi lĩnh vực có 1 đề cử. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có hồ sơ nào được chọn vào danh sách 19 đề cử.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang (Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu) và ông Phùng Công Sưởng (Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, bìa trái) thông tin tại họp báo.

Danh sách đề cử năm nay có nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng, như: Trưởng bản Mùa A Thi, ca sĩ Hòa Minzy, cầu thủ Đình Bắc, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Đức Phúc…

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 như sau:

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra từ ngày 2/3 đến 16/3. Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng sẽ họp lần 2 để xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2025 tại Hà Nội.

Qua 29 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trên các lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ đã tiếp tục cống hiến, trưởng thành và có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước. Nhiều cá nhân đã trở thành những nhà lãnh đạo uy tín trong hệ thống chính trị, doanh nhân thành đạt, nhà khoa học xuất sắc, văn nghệ sĩ thành danh; công dân tiêu biểu…