Trong lần đầu tiên tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế - cuộc thi có sự góp mặt của gần 100 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn khi giành được 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Tự hào khi nghe hai tiếng Việt Nam được xướng lên

Trong đó, 2 huy chương Bạc thuộc về các em Phạm Nguyễn Đăng Huy và Trần Thuận Hiếu, đều là học sinh lớp 12 Tin của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại vòng quốc tế, các thí sinh trải qua 2 bài thi cá nhân về lý thuyết và thực hành giải quyết vấn đề.

Trần Thuận Hiếu và Phạm Nguyễn Đăng Huy cùng thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Tin của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Phạm Nguyễn Đăng Huy cho hay đã rất hồi hộp và tự hào khi nghe hai tiếng Việt Nam được xướng lên.

Nam sinh cho hay, đề thi gồm 2 phần là lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, yêu cầu nắm vững bản chất mô hình AI cùng kiến thức toán và thuật toán. Phần thực hành là một tác vụ tổng hợp, bao gồm hồi quy, phân loại và đánh giá tính công bằng của mô hình học máy, đòi hỏi kỹ năng xử lý dữ liệu và thử nghiệm nhiều phương án.

Kết quả hôm nay là món quà cho sự cố gắng liên tục của Huy trong suốt 3 năm THPT. Năm 2025, Huy từng giành ngôi vô địch kỳ thi Vô địch trí tuệ nhân tạo Việt Nam; giải Nhì kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam; giải Nhì bảng AI cuộc thi Olympic Tin học miền trung Tây Nguyên; giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Tin học TP Hà Nội.

Còn Trần Thuận Hiếu chia sẻ, phương pháp học giúp em đạt hiệu quả cao nhất trong ôn luyện AI là học theo chu trình phản biện.

“Sau mỗi bài làm, em luôn viết lại một bản đánh giá, phân tích và rút kinh nghiệm ngắn để từ đó thấy được mình sai ở đâu, giả định nào khiến mình đi lệch hướng và đặt câu hỏi nếu thay đổi góc nhìn thì kết quả có khác không. Việc này mất thời gian hơn làm bài mới, nhưng giúp em hiểu bản chất vấn đề hơn”, Hiếu nói.

Ngoài ra, Hiếu cố gắng không để mình chỉ là người giải bài, mà là người đặt ra bài toán.

Ngoài huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026, Thuận Hiếu cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể như: Vô địch kỳ thi Vô địch trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025; giải Nhì kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Viet Nam 2025; giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2025; giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm học 2024-2025 và 2025-2026.

Tinh thần dám thử sức với những lĩnh vực khó

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Tin cho hay, Huy và Hiếu đã đồng hành cùng nhau từ năm lớp 11, khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Cả hai em đều có năng lực nổi bật ở lĩnh vực này.

"Không dừng lại ở những thành tích đã đạt, 2 em còn chủ động tìm hiểu và theo đuổi lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) - một hướng nghiên cứu mới mẻ và đầy thách thức đối với học sinh THPT. Tinh thần dám thử sức với những lĩnh vực khó đã cho thấy sự nghiêm túc và khát vọng vươn xa của các em”, thầy Tùng nói.

Thầy Tùng nhận xét, trên lớp, Huy trầm tĩnh, điềm đạm, còn Hiếu năng động và hoạt ngôn. “Ở vai trò giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng học sinh của mình và hơn thế nữa, các em có thể đồng hành cùng nhau trên con đường chinh phục tri thức. Khi có sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau, hành trình ấy chắc chắn sẽ bền bỉ và đi được xa hơn”, thầy Tùng chia sẻ.

Theo thầy Tùng, bên cạnh nỗ lực của từng học sinh, những năm gần đây, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng đặc biệt chú trọng phát triển các lĩnh vực STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics. “Nhà trường đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập linh hoạt, tạo điều kiện để học sinh sớm tiếp cận và phát triển ở những lĩnh vực mới mẻ này. Nhờ định hướng đúng đắn và sự đầu tư bài bản, học sinh nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các sân chơi và lĩnh vực liên quan”, thầy Tùng nói.

Hiện, Huy đã trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Mỹ. Nam sinh cho hay, thành tích quốc tế này là động lực để em tiếp tục theo đuổi AI trong những năm đại học.

Còn Hiếu hiện trúng tuyển vào ĐH Chicago (Mỹ) với suất học bổng toàn phần trị giá 12 tỷ đồng. “Em muốn đi sâu hơn vào hướng AI gắn với đời sống thực tế. Về dài hạn, em vẫn muốn gắn mình với môi trường nghiên cứu, nhưng không tách rời ứng dụng. Em tin rằng AI chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó rời khỏi các slide bài giảng và giải quyết được những vấn đề cụ thể trong xã hội”, Hiếu nói.